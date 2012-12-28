Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами

А потом получают доступ к уведомлениям, сообщениям, экрану и даже банковским приложениям.

Липецкое отделение Банка России предупреждает о новом виде мошенничества: злоумышленники прячут вирусы в приложениях для водителей, которые маскируются под антирадары, навигаторы, карты с камерой и дорожной обстановкой.«Мошенники распространяют вредоносный модуль через сомнительные сайты. После установки такие программы получают доступ к уведомлениям, сообщениям, экрану и даже банковским приложениям человека. Этого достаточно, чтобы украсть деньги без ведома владельца устройства. Главная опасность заключается в привлекательности якобы бесплатных версий известных приложений. Многие автомобилисты, желая сэкономить, устанавливают их, не задумываясь о рисках», — сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.Если приложение обещает выгоду, но при этом запрашивает подозрительные разрешения — лучше остановиться и перепроверить. Липчанам также советуют устанавливать программы только из официальных магазинов.