Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
А потом получают доступ к уведомлениям, сообщениям, экрану и даже банковским приложениям.
«Мошенники распространяют вредоносный модуль через сомнительные сайты. После установки такие программы получают доступ к уведомлениям, сообщениям, экрану и даже банковским приложениям человека. Этого достаточно, чтобы украсть деньги без ведома владельца устройства. Главная опасность заключается в привлекательности якобы бесплатных версий известных приложений. Многие автомобилисты, желая сэкономить, устанавливают их, не задумываясь о рисках», — сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.
Если приложение обещает выгоду, но при этом запрашивает подозрительные разрешения — лучше остановиться и перепроверить. Липчанам также советуют устанавливать программы только из официальных магазинов.
