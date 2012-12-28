Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Происшествия
сегодня, 09:02
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Жительница Ельца перевела преступникам деньги, следуя инструкциям лжесотрудников государственных органов.
Вскоре после этого на сотовый потерпевшей пришло новое сообщение об «утечке персональных данных» с инструкцией немедленно позвонить по указанному номеру. На связь вышел человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил, что её данные используются для оформления кредитов в различных организациях, но пообещал «помощь» при условии сохранения полной секретности.
Под предлогом «аннулирования кредитной истории» и «открытия защищённого счёта» мошенник в течение месяца систематически вынуждал ельчанку переводить ему деньги. Женщина оформляла крупные займы в нескольких банках и перечисляла деньги, а также отправила собственные сбережения на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. Всего с декабря по январь сумма потерь составила 4 741 117 рублей.
2 февраля аферист потребовал ещё 1,2 миллиона рублей, ссылаясь на «непогашенный кредитный потенциал». Когда женщина начала одалживать деньги у знакомых, те заподозрили обман. На следующий день, 3 февраля, потерпевшая обратилась в полицию.
Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
