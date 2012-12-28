Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
Общество
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Читать все
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
Происшествия
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
Житель Карелии украл у охранника липецкого магазина сотовый телефон
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липчане провели очередную ночь при желтом и красном уровнях воздушной опасности
Происшествия
В области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области будет скользко
Общество
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
Выходные в Липецке: сыграть в кёрлинг, Средневековье и научить хама хорошим манерам
Общество
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Происшествия
Читать все
Происшествия
416
сегодня, 09:02
6

Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов

Жительница Ельца перевела преступникам деньги, следуя инструкциям лжесотрудников государственных органов.

В конце декабря прошлого года 35-летней жительнице Ельца позвонил неизвестный, назвавшийся инспектором Федеральной налоговой службы. Он сообщил женщине о якобы имеющемся несоответствии её доходов и расходов, потребовав явиться для дачи объяснений. Для дистанционной записи на приём аферист убедил жертву продиктовать код из SMS, поступившего на её телефон.

Вскоре после этого на сотовый потерпевшей пришло новое сообщение об «утечке персональных данных» с инструкцией немедленно позвонить по указанному номеру. На связь вышел человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил, что её данные используются для оформления кредитов в различных организациях, но пообещал «помощь» при условии сохранения полной секретности.

Под предлогом «аннулирования кредитной истории» и «открытия защищённого счёта» мошенник в течение месяца систематически вынуждал ельчанку переводить ему деньги. Женщина оформляла крупные займы в нескольких банках и перечисляла деньги, а также отправила собственные сбережения на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. Всего с декабря по январь сумма потерь составила 4 741 117 рублей.

2 февраля аферист потребовал ещё 1,2 миллиона рублей, ссылаясь на «непогашенный кредитный потенциал». Когда женщина начала одалживать деньги у знакомых, те заподозрили обман. На следующий день, 3 февраля, потерпевшая обратилась в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
мошенничество
0
1
2
1
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
26 минут назад
Надоело уже читать про эти чужие деньги!! Пусть они отдают свои деньги кому хотят!!! Это их личные деньги!!! Нам какое дело до этого!!! Зачем считать чужие деньги?
Ответить
111
46 минут назад
Ужас какой, ну вот люди вообще не читают новости, ни чем не интересуются?
Ответить
Лиса Алиса Буратино.
20 минут назад
На дурака не нужен нож,ему немножко подпоешь и делай с ним что хошь.
Ответить
Алена
57 минут назад
откуда такие деньги у людей и все ноют денег нет,смотришь каждый второй миллионер,да еще и мощенникам отдают
Ответить
Так
37 минут назад
Написано же, что кредитов набрала
Ответить
Тетя
сегодня, 09:12
Вот женись на такой, без штанов останешься.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить