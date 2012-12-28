Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов

Жительница Ельца перевела преступникам деньги, следуя инструкциям лжесотрудников государственных органов.

В конце декабря прошлого года 35-летней жительнице Ельца позвонил неизвестный, назвавшийся инспектором Федеральной налоговой службы. Он сообщил женщине о якобы имеющемся несоответствии её доходов и расходов, потребовав явиться для дачи объяснений. Для дистанционной записи на приём аферист убедил жертву продиктовать код из SMS, поступившего на её телефон.Вскоре после этого на сотовый потерпевшей пришло новое сообщение об «утечке персональных данных» с инструкцией немедленно позвонить по указанному номеру. На связь вышел человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил, что её данные используются для оформления кредитов в различных организациях, но пообещал «помощь» при условии сохранения полной секретности.Под предлогом «аннулирования кредитной истории» и «открытия защищённого счёта» мошенник в течение месяца систематически вынуждал ельчанку переводить ему деньги. Женщина оформляла крупные займы в нескольких банках и перечисляла деньги, а также отправила собственные сбережения на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. Всего с декабря по январь сумма потерь составила 4 741 117 рублей.2 февраля аферист потребовал ещё 1,2 миллиона рублей, ссылаясь на «непогашенный кредитный потенциал». Когда женщина начала одалживать деньги у знакомых, те заподозрили обман. На следующий день, 3 февраля, потерпевшая обратилась в полицию.Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».