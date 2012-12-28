«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
В ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» обещают скорый ремонт дороги.
В ответ на наш запрос заместитель начальника-директор филиала организации по Липецкой области Ольга Александрова сообщила, что на видео — участок тамбовской трассы между Елецким и Лебедянским шоссе.
Покрытие на этом отрезке дороги в последний раз укладывалось в 2023 году и гарантия на него уже закончилась.
«На данном участке введены ограничения скорости в 50 км/ч, выбоины части устраняются по мере их образования подрядной организацией AO «Дороги Черноземья». В ближайшее время планируется провести мероприятия по улучшению условий проезда на данном участке», — сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».
