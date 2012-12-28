Все новости
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В гостинице «Полет» загорелся номер
Происшествия
По делу «Экоптицы» назначена комплексная судебная экспертиза
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
По Стаханова снова течет коммунальная река
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
В доме на улице Мичурина пол сковало льдом
Общество
Ссылка на видео оказалась вредоносной: деньги списали мошенники
Происшествия
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Палочка от чупа-чупса застряла в пищеводе подростка
Здоровье
«Лыжня России» впервые пройдёт на Зелёном острове
Спорт
В Липецке прошла первая в этом году специализированная ярмарка вакансий для женщин
Общество
В Ельце горел жилой дом
Происшествия
Общество
885
сегодня, 10:21
8

Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску

В ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» обещают скорый ремонт дороги.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видеосъемку участка ЛКАД с дефектами покрытия, сделавшими из дороги стиральную доску. В региональном министерстве дорог и транспорта предположили, что речь идет об участке федеральной трассы Р-119 между развязками с Лебедянским и Елецким шоссе. И предложили обратиться за комментариями к собственнику федеральной трассы, ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».

В ответ на наш запрос заместитель начальника-директор филиала организации по Липецкой области Ольга Александрова сообщила, что на видео — участок тамбовской трассы между Елецким и Лебедянским шоссе.

Покрытие на этом отрезке дороги в последний раз укладывалось в 2023 году и гарантия на него уже закончилась.

«На данном участке введены ограничения скорости в 50 км/ч, выбоины части устраняются по мере их образования подрядной организацией AO «Дороги Черноземья». В ближайшее время планируется провести мероприятия по улучшению условий проезда на данном участке», — сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».
Комментарии (8)

Алоизий
13 минут назад
А до этого пости два месяца они этого не замечали. Теперь срочно меры примут. Гарантия один день. Полагаю, что все знают, кто будет "принимать меры"...
Илья
26 минут назад
Какие дороги в Липецке были 20 лет назад уже мало кто вспомнии ушатанные на прочь дороги по Кривенкова не было и что бы с 19-ого попасть на Сырский приходилось ехать по гиганским рытвеням по ул Московской или делать крюк через Памятник Танкистам.
Александр Н.
37 минут назад
Ремонт дорог это бездонная и "мутная яма",где осваиваются большие деньги.
Зачем
37 минут назад
Нужно такое министерство? Где могут только предполагать и предлагать...
Житель
37 минут назад
по городу такая же ситуация, особенно в районе остановок общественного транспорта.
горожанин
43 минуты назад
А что случилось с уборкой снега в Городе? Снег сдвинули и всё, со среды ни одной уборочной техники. Полосы движения сужены в два раза, на обочинах кучи снега. Город расслабился?
Антуан
56 минут назад
Прекрасная гарантия для федеральной дороги - 2 года
Ну и что
53 минуты назад
Зато безработицы нет. А это важнее.
