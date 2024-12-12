Все новости
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
Общество
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
Происшествия
Ельчанка лишилась почти 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов
Происшествия
Житель Карелии украл у охранника липецкого магазина сотовый телефон
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липчане провели очередную ночь при желтом и красном уровнях воздушной опасности
Происшествия
В области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области будет скользко
Общество
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
Выходные в Липецке: сыграть в кёрлинг, Средневековье и научить хама хорошим манерам
Общество
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Происшествия
Общество
296
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: сыграть в кёрлинг, Средневековье и научить хама хорошим манерам

Липчан ждут спектакли, фильмы и оптические иллюзии.

Вспомним о солнце

По традиции начинаем рубрику с музыкального привета липчанам, сегодня – от известного исполнителя рока, рок-н-ролла и шансона Геннадия Шальнева. Название его песни прозвучит необычно для морозной погоды – «Солнце в глаза», её он исполнил на концерте в ОЦКНТ. Видео сняли Аркадий и Максим Свиридовы.



Бесснежье

В Липецке холодной, но так зима… В принципе, ничего критического для февраля: температура от -8 до -13. В отличие от прошлых выходных, когда город заваливало снегом, на этих осадков не ожидается.

IMG_3825.jpg

Отключение воды

7 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 108, 110, 145, 110б;
- ул. Неделина, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 49.

В частном секторе терпеть неудобства придётся жителям улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. В селе Сырском их участь разделят жители улиу Калинина, Пролетарской, Садовой.

photo_2024-12-12_07-01-27.jpg

8 февраля, с 10:00 и до конца ремонта не смогут принять душ:

- ул. Гагарина, 77а;
- ул. Качалова, 1, 3, 5;
- ул. П. Смородина, 12, 16;
- ул. Стаханова, 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а;
- пр-т. 60 лет СССР, 24.

Отключение света

В субботу, 7 февраля 09:00 до 16:00 оставят без электричества жителей:

- ул. 15-й микрорайон, 35, 35а, 36, 37, 39;
- ул. Водопьянова, 37, 70.

IMG_4151.jpg

Идём в музей

Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает вас на экскурсии выходного дня.

7 февраля:

12:00 — «Петр I и Липецкий край». Как приезд великого императора в Липецк изменил судьбу нашего края. Какие легенды хранит петровская эпоха (6+).
16:00 «Русская доблесть». Погрузимся в историю ратных подвигов наших земляков (6+).

0iezfbjmbttht8eq5vqq9g7uc4s4fyzx.jpg

8 февраля:

12:00 — «Липецкая земля». Масштабное путешествие во времени: от древности до наших дней (6+).
16:00 — «Старый город». По страницам истории Липецка-курортного, каким город был столетия назад (6+).

Мобильный планетарий

7 и 8 февраля в 12:00 яркое и необычное мероприятие пройдёт в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) – «Оптические иллюзии» (6+).

xcGeHF78ySzJ8b-5SSdRuq7Kps2wgksyVNhQNSJyjAuBL5C6jN9F5vUUTHRB1t0XJlHKBEhN4ygYlOYm9Z6gjb0Z.jpg

Экскурсия по выставке «Ретро 3D» с интерактивом - погружение в историю через авторские 3D-фото и стереоскопы. Просмотр фильмов в мобильном планетарии с эффектом полного погружения 360° на большом надувном куполе.

Ёлка добра

7 февраля в 15:00 в Нижнем парке вновь состоится семейное мероприятие под открытым небом «Крещенская ёлка добра» (0+).

e9d898b3a852a2da86bb59229bd93143.jpg

Гостей ждут анимационная программа, интерактивные конкурсы, подарки и выступления творческих коллективов. На мероприятии собираются объявить общую сумму собранных средств благотворительного марафона «Вместе делаем добро», всю сумму от которого обещают направить на лечение и поддержку тяжелобольных детей.

Кёрлинг

7 февраля в 12:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) у липчан появится возможность лично сыграть в игру, которую многие видели лишь по телевизору – кёрлинг (6+).

d6be233f2257ba7f262117754588f634.JPG

Ждут команды от 6 человек, которые будут лихо расставлять свои камни по игровом поле и выбивать камни соперников. Участников и зрителей напоят горячим чаем, среди болельщиков проведут эстафеты и конкурсы. Спойлер – во время мероприятия посетить каток со своими коньками можно бесплатно.

«Ностальгия»

7 февраля в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) липецкий киноклуб «Ностальгия» устроит показ фильма «Березняк». Польша, 1970. Драма. Режиссёр Анджей Вайда (16+).

Первый из серии киносеансов, посвящённых 100-летию со дня рождения великого польского режиссёра Анджея Вайды (06.03.1926 – 09.10.2016). фильм-победитель Московского кинофестиваля 1971 года. Драма о жизни и смерти на фоне березовой рощи, которая становится символом надежды. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.

w1500_38929142.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Даниэль Ольбрыхский, Ольгерд Лукашевич, Эмилия Краковска.

Вход свободный

По сказкам Бажова

8 февраля в 12:00 в концертном зале «Унион» продемонстрируют музыкальную сказку «Сокровища волшебного колодца» (6+).

По сказкам уральского фольклориста Павла Бажова, который учит честности, справедливости, доброте и, вере в лучшее. История о Синюшке, которая обитает на болоте и хранит в своем глубоком колодце несметные земельные богатства, самородки и дорогие каменья. Владельцем этих сокровищ сможет стать только человек с чистой душой.

771.jpg

В представлении принимает участие Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко). В ролях: Сергей Колесник, Анастасия Пименова, Анна Быковская, Наталия Тюленева, Артём Тарасов, Сергей Блинков.

История Средних веков

8 февраля в 13:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждут любителей истории на лекцию «Мифы и реальности зарождения Средневековья и места его обитания» (12+).

734e2d439bbe831bcf73806bce7760f0.jpg

Какие государства заложили основы европейской средневековой цивилизации: Франкская империя, Византия, Арабский халифат или Киевская Русь? И главное — почему термин «Средневековье» исторически применим именно к Европе, хотя в это же время процветали империи Азии, Африки и Америки? Читает Юрий Вих, который позиционирует себя как магистр политических наук, исследователь исторических трансформаций и специалист по политической истории.

Для малышей

8 февраля в 12:01 в культурном пространстве «Библиотека» покажут ещё и детский спектакль «Что у крокодила бывает на обед» (0+).

elCxFQXxA7aSr4JB_FPswk_H-vLwlCI0MaJGAKoFLERHjrK-FjiM1XIX2SOy6p2NL-DLHZGok-YTtQt_K54JbiOt.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Трое учёных-зоологов времён автора сказки Р.Киплинга спорят между собой, имели ли в давние времена слоны хоботы... В конце оказывается, что совсем не в хоботах дело, а в том, какими качествами обладают их обладатели: от любопытства до доброты, честности, любознательности и храбрости.

«Левитов ждёт»

8 февраля в 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) блеснуть своими талантами может каждый липчанин на мероприятии «Открытый микрофон: Левитов ждёт» (12+).

YP80TqeYsImzMOy7jsDnAq3rhkLp_rMGS3sSo8OmKDFfVoV6Z8xd_cfhJoEXrjRHqh3nykh-ptyLNkUmq5Iw65c0.jpg

Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Это площадка для поэтических экспериментов, музыкальных выступлений в разных жанрах. Искренних рассказов и т.д. Место где гости могут стать не только зрителями, но и участниками. Каждый может выйти и показать свой номер. Если у вас есть стихи или музыка, но некому их показать – вам прямая дорога в «Модное место». Возможно, оттуда начнётся ваш славный творческий путь.

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого представляет:

7 февраля

15:00 «Винни-Пуховские чтения». По пьесе Евгения Гришковца. Оригинальная и подвижническая попытка разобраться в оригинальном тексте Алана А. Милна об упитанном и добром медвежонке (12+).

19:00 «Безумный день или женитьба Фигаро». П.Бомарше (16+).

8 февраля

11:00 «Сокровища капитана Флинта». По произведению Р.Л.Стивенсона (6+).

18:00 «Супница. Винная карта одного преступления». Р.Ламуре. Авантюрная комедия (16+).

z7od1rmdzad9e0uepcsytguo8bzxzw5i.jpg

Евгений Гришковец в Липецке на премьере "Винни-Пуховских чтений"

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приготовил:

7 февраля

11:00 «Красавица и чудовище». Пьеса-фантазия по европейским сказкам (6+).

8 февраля

19:00 «Как Боги». Мелодрама по пьесе по пьесе Юрия Полякова. Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам (16+).

Кикбоксинг

7 и 8 февраля в 10:00 в ФОК «Рекорд» (ул. Титова, 8г) пройдут бои чемпионата и первенства Липецкой области по кикбоксингу, посвящённые памяти погибших в Афганистане и Чечне (6+).

f02c4ef53635343ddbd9fc6a50d2fe0a.jpg

Бескомпромиссные бои, победители которых в дальнейшем будут представлять Липецкую область на всероссийских соревнованиях.

Дорогие липчане! Пусть за окном и мороз, выходные всё равно могут стать теплыми и уютными – если найти себе занятие по душе и следить на новостями GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому на главном электронном ресурсе Липецка вы в любой день найдёте свежую информацию о жизни родного города и региона. Ждём вас снова и снова!
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
