Выходные в Липецке: сыграть в кёрлинг, Средневековье и научить хама хорошим манерам

Липчан ждут спектакли, фильмы и оптические иллюзии.

В Липецке холодной, но так зима… В принципе, ничего критического для февраля: температура от -8 до -13. В отличие от прошлых выходных, когда город заваливало снегом, на этих осадков не ожидается.









7 февраля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





В частном секторе терпеть неудобства придётся жителям улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. В селе Сырском их участь разделят жители улиу Калинина, Пролетарской, Садовой.





















16:00 «Русская доблесть». Погрузимся в историю ратных подвигов наших земляков (6+).













12:00 — «Липецкая земля». Масштабное путешествие во времени: от древности до наших дней (6+).

7 и 8 февраля в 12:00 яркое и необычное мероприятие пройдёт в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) – «Оптические иллюзии» (6+).









7 февраля в 15:00 в Нижнем парке вновь состоится семейное мероприятие под открытым небом «Крещенская ёлка добра» (0+).









7 февраля в 12:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) у липчан появится возможность лично сыграть в игру, которую многие видели лишь по телевизору – кёрлинг (6+).









Первый из серии киносеансов, посвящённых 100-летию со дня рождения великого польского режиссёра Анджея Вайды (06.03.1926 – 09.10.2016). фильм-победитель Московского кинофестиваля 1971 года. Драма о жизни и смерти на фоне березовой рощи, которая становится символом надежды. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.









Кадр из фильма

По сказкам уральского фольклориста Павла Бажова, который учит честности, справедливости, доброте и, вере в лучшее. История о Синюшке, которая обитает на болоте и хранит в своем глубоком колодце несметные земельные богатства, самородки и дорогие каменья. Владельцем этих сокровищ сможет стать только человек с чистой душой.









8 февраля в 13:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) ждут любителей истории на лекцию «Мифы и реальности зарождения Средневековья и места его обитания» (12+).









8 февраля в 12:01 в культурном пространстве «Библиотека» покажут ещё и детский спектакль «Что у крокодила бывает на обед» (0+).









Фото vk.com/vbiblioteku

8 февраля в 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) блеснуть своими талантами может каждый липчанин на мероприятии «Открытый микрофон: Левитов ждёт» (12+).









Фото vk.com/art_modnoe_mesto





18:00 «Супница. Винная карта одного преступления». Р.Ламуре. Авантюрная комедия (16+).









Евгений Гришковец в Липецке на премьере "Винни-Пуховских чтений"





7 февраля





11:00 «Красавица и чудовище». Пьеса-фантазия по европейским сказкам (6+).





8 февраля





19:00 «Как Боги». Мелодрама по пьесе по пьесе Юрия Полякова. Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам (16+).













Бескомпромиссные бои, победители которых в дальнейшем будут представлять Липецкую область на всероссийских соревнованиях.

По традиции начинаем рубрику с музыкального привета липчанам, сегодня – от известного исполнителя рока, рок-н-ролла и шансона Геннадия Шальнева. Название его песни прозвучит необычно для морозной погоды – «Солнце в глаза», её он исполнил на концерте в ОЦКНТ. Видео сняли Аркадий и Максим Свиридовы.- ул. Гагарина, 108, 110, 145, 110б;- ул. Неделина, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 49.8 февраля, с 10:00 и до конца ремонта не смогут принять душ:- ул. Гагарина, 77а;- ул. Качалова, 1, 3, 5;- ул. П. Смородина, 12, 16;- ул. Стаханова, 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а;- пр-т. 60 лет СССР, 24.В субботу, 7 февраля 09:00 до 16:00 оставят без электричества жителей:- ул. 15-й микрорайон, 35, 35а, 36, 37, 39;- ул. Водопьянова, 37, 70.Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает вас на экскурсии выходного дня.7 февраля:12:00 — «Петр I и Липецкий край». Как приезд великого императора в Липецк изменил судьбу нашего края. Какие легенды хранит петровская эпоха8 февраля:16:00 — «Старый город». По страницам истории Липецка-курортного, каким город был столетия назадЭкскурсия по выставке «Ретро 3D» с интерактивом - погружение в историю через авторские 3D-фото и стереоскопы. Просмотр фильмов в мобильном планетарии с эффектом полного погружения 360° на большом надувном куполе.Гостей ждут анимационная программа, интерактивные конкурсы, подарки и выступления творческих коллективов. На мероприятии собираются объявить общую сумму собранных средств благотворительного марафона «Вместе делаем добро», всю сумму от которого обещают направить на лечение и поддержку тяжелобольных детей.Ждут команды от 6 человек, которые будут лихо расставлять свои камни по игровом поле и выбивать камни соперников. Участников и зрителей напоят горячим чаем, среди болельщиков проведут эстафеты и конкурсы. Спойлер – во время мероприятия посетить каток со своими коньками можно бесплатно.7 февраля в 17:00 в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) липецкий киноклуб «Ностальгия» устроит показ фильма «Березняк». Польша, 1970. Драма. Режиссёр Анджей ВайдаДаниэль Ольбрыхский, Ольгерд Лукашевич, Эмилия Краковска.Вход свободный8 февраля в 12:00 в концертном зале «Унион» продемонстрируют музыкальную сказку «Сокровища волшебного колодца»В представлении принимает участие Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко). В ролях: Сергей Колесник, Анастасия Пименова, Анна Быковская, Наталия Тюленева, Артём Тарасов, Сергей Блинков.Какие государства заложили основы европейской средневековой цивилизации: Франкская империя, Византия, Арабский халифат или Киевская Русь? И главное — почему термин «Средневековье» исторически применим именно к Европе, хотя в это же время процветали империи Азии, Африки и Америки? Читает Юрий Вих, который позиционирует себя как магистр политических наук, исследователь исторических трансформаций и специалист по политической истории.Трое учёных-зоологов времён автора сказки Р.Киплинга спорят между собой, имели ли в давние времена слоны хоботы... В конце оказывается, что совсем не в хоботах дело, а в том, какими качествами обладают их обладатели: от любопытства до доброты, честности, любознательности и храбрости.Это площадка для поэтических экспериментов, музыкальных выступлений в разных жанрах. Искренних рассказов и т.д. Место где гости могут стать не только зрителями, но и участниками. Каждый может выйти и показать свой номер. Если у вас есть стихи или музыка, но некому их показать – вам прямая дорога в «Модное место». Возможно, оттуда начнётся ваш славный творческий путь.Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого представляет:7 февраля15:00 «Винни-Пуховские чтения». По пьесе Евгения Гришковца. Оригинальная и подвижническая попытка разобраться в оригинальном тексте Алана А. Милна об упитанном и добром медвежонке19:00 «Безумный день или женитьба Фигаро». П.Бомарше8 февраля11:00 «Сокровища капитана Флинта». По произведению Р.Л.СтивенсонаЛипецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приготовил:7 и 8 февраля в 10:00 в ФОК «Рекорд» (ул. Титова, 8г) пройдут бои чемпионата и первенства Липецкой области по кикбоксингу, посвящённые памяти погибших в Афганистане и Чечне