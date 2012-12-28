Все новости
Происшествия
372
46 минут назад
1

Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет

Отец попытался обжаловать решение суда, но безуспешно.

В Елецкий городской суд обратилась мать погибшего участника специальной военной операции с иском к бывшему мужу: женщина требовала лишить его права на получение единовременного пособия, единовременной выплаты и страховой выплаты по потере сына.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cвои требования женщина аргументировала тем, что с трёхлетнего возраста сына ее бывший муж не занимался воспитанием ребенка, никак не участвовал в его жизни, не платил алименты (причём задолженность сохраняется до настоящего времени), не оказывал ему помощи в трудных жизненных ситуациях, его судьбой не интересовался и даже не пришел проводить его на службу. Но при этом после гибели сына мужчина сразу подал заявление на получение выплат и получил 1,6 миллиона рублей.

Суд удовлетворил иск, сославшись на позиции Конституционного суда России: с «целью названных выплат является возможность компенсировать нравственные и материальные потери, связанные с гибелью военнослужащего при выполнении обязанностей военной службы, лицам, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили достойного защитника Отечества».

Отец попытался обжаловать решение в Липецком областном суде, но и он оставил его без изменения.
Комментарии (1)

Сначала новые
Сварщик.
9 минут назад
На чужой коровай папаша рот не разивай. Где ты раньше был прятался от Алиментов а теперь денюшек, захотел их надо было заслужить.
