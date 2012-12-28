Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Отец попытался обжаловать решение суда, но безуспешно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cвои требования женщина аргументировала тем, что с трёхлетнего возраста сына ее бывший муж не занимался воспитанием ребенка, никак не участвовал в его жизни, не платил алименты (причём задолженность сохраняется до настоящего времени), не оказывал ему помощи в трудных жизненных ситуациях, его судьбой не интересовался и даже не пришел проводить его на службу. Но при этом после гибели сына мужчина сразу подал заявление на получение выплат и получил 1,6 миллиона рублей.
Суд удовлетворил иск, сославшись на позиции Конституционного суда России: с «целью названных выплат является возможность компенсировать нравственные и материальные потери, связанные с гибелью военнослужащего при выполнении обязанностей военной службы, лицам, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего, содержали его до совершеннолетия и вырастили достойного защитника Отечества».
Отец попытался обжаловать решение в Липецком областном суде, но и он оставил его без изменения.
