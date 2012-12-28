Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
Общество
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
Читать все
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Общество
В Липецкой области дорожали сахар и гречка, дешевели рис и соль
Экономика
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчане провели очередную ночь при желтом и красном уровнях воздушной опасности
Происшествия
Один беспилотник сбили ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
Происшествия
В области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Происшествия
Читать все
Происшествия
500
сегодня, 07:51
1

Один беспилотник сбили ночью над Липецкой областью

Всего 82 БПЛА уничтожено над регионами России.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 23.00 пятницы до 7 утра субботы на Липецкой областью сбит один вражеский дрон.

Всего дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Липецкой области 45 сбили и перехватили над территорией Волгоградской области, 8 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Саратовской области, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Тверской области,3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Белгородской области,1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Смоленской области.
БПЛА
воздушная тревога
0
1
4
4
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гурман
24 минуты назад
Больше чем великая отечественная.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить