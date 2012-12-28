Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
сегодня, 07:51
Один беспилотник сбили ночью над Липецкой областью
Всего 82 БПЛА уничтожено над регионами России.
Всего дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Липецкой области 45 сбили и перехватили над территорией Волгоградской области, 8 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Саратовской области, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Тверской области,3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Белгородской области,1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Смоленской области.
