Один беспилотник сбили ночью над Липецкой областью

Всего 82 БПЛА уничтожено над регионами России.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 23.00 пятницы до 7 утра субботы на Липецкой областью сбит один вражеский дрон.Всего дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Липецкой области 45 сбили и перехватили над территорией Волгоградской области, 8 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Ростовской области, 6 – над территорией Саратовской области, 4 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Тверской области,3 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Белгородской области,1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Смоленской области.