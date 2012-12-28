Все новости
Происшествия
223
сегодня, 08:51
2

Житель Карелии украл у охранника липецкого магазина сотовый телефон

Гаджет гость города выкрал из служебного помещения.

Сотрудниками отдела по расследованию преступлений ОП №6 УМВД России по Липецку завершены следственные мероприятия и передано в суд материалы уголовного дела в отношении в отношении 42-летнего жителя Республики Карелия, обвиняемого в хищении мобильного телефона.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, 23 ноября 2025 года обвиняемый находился в одном из липецких магазинов, где обратил внимание на открытую дверь в служебное помещение. Убедившись, что внутри никого нет, он вошёл и похитил с полки сотовый телефон, принадлежавший сотруднику охраны торговой точки. Стоимость телефона оценена в 18600 рублей.

Вскоре после хищения мужчина продал украденный телефон за 3000 рублей. Полученные средства, как установили правоохранители, он израсходовал на приобретение продуктов и алкоголя.

На период предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. После утверждения прокурором Октябрьского района города обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы в суд для определения меры наказания.
кража
Комментарии (2)

Сначала новые
Гость
24 минуты назад
Наверное спал на 100%. Так то они и сидят в телефонах или у монитора компьютерного.
Доктор Петров
сегодня, 09:07
Охранник, не сумевший сохранить даже собственный телефон
