сегодня, 17:03
Аномальные морозы продержатся еще один день
Холода покидают Липецкую область.
Среднесуточные температуры составят: 6 февраля — 17-18 градусов мороза, что на 9-10 градусов ниже нормы, 7 и 8 февраля — 6-9 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -22 до -27, днем — от -8 до -13 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от —24 до -26 градусов, днем — от -10 до -12 градусов.
День 6 февраля стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 34 градуса мороза.
