Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
542
сегодня, 17:47
2
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
7 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители района железнодорожного вокзала, частного сектора Коровино и Сырского, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 35, 35а, 36, 37, 39 в 15-м микрорайоне, №№ 37, 70 по улице Водопьянова.
0
0
0
1
2
Комментарии (2)