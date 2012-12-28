На полутора десятках улиц отключат холодную воду

7 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители района железнодорожного вокзала, частного сектора Коровино и Сырского, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 108, 110, 110б, 145 по улице Гагарина, №№ 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 49 по улице Неделина, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Речной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 35, 35а, 36, 37, 39 в 15-м микрорайоне, №№ 37, 70 по улице Водопьянова.