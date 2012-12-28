Все новости
Общество
542
сегодня, 17:47
2

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

7 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды временно останутся жители района железнодорожного вокзала, частного сектора Коровино и Сырского, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 108, 110, 110б, 145 по улице Гагарина, №№ 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 49 по улице Неделина, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Речной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

7 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 35, 35а, 36, 37, 39 в 15-м микрорайоне, №№ 37, 70 по улице Водопьянова. 
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
27 минут назад
О, теперь энергетики взяли моду у РВК, у них тоже плановые работы!
Ответить
А я не понял
30 минут назад
Дикое на этой неделе вообще не будут отключать?
Ответить
