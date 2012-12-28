Все новости
Происшествия
705
сегодня, 14:57
3

СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном

Дело возбуждено по поручению Александра Бастрыкина после публикации обращения женщины.

Областное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о вымогательстве в крупном размере ( по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Дело, как сообщает управление, возбуждено по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина, после публикации в соцсетях видеообращения жительницы села Хрущевка.

«По данным следствия, житель Липецкого округа, угрожая применением насилия, потребовал передать ему принадлежащие его приемной матери жилой дом и земельный участок в селе Хрущевка по договору дарения. Общая стоимость объектов составляет более 1,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.

В своем обращении женщина пожаловалась на приемного сына и внука. По словам липчанки, сын избивал как ее, так и ее покойного мужа. Опаивал ее неизвестными веществами. А потом вынудил переписать на свое имя дом. После передачи дома она была вынуждена уйти из жилья, так как ей угрожал уже внук. При этом пенсионерка утверждает, что многочисленные жалобы в правоохранительные органы закончились отписками.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области», — сказано в официальном сообщении управления Следкома.
вымогательство
Бастрыкин
Комментарии (3)

Гостья
23 минуты назад
Печально, что наша полиция прославляется отписками.
Blondie
24 минуты назад
Пока могла родить не торопилась, а в 29 лет заболела по-женски. Теперь уже не рожу, но и приемного брать точно не буду. Буду дарить любовь своему крестнику и племяннику.
48
49 минут назад
Ого, а многочисленными отписками будут разбираться?
