СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном

Дело возбуждено по поручению Александра Бастрыкина после публикации обращения женщины.

Областное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о вымогательстве в крупном размере ( по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Дело, как сообщает управление, возбуждено по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина, после публикации в соцсетях видеообращения жительницы села Хрущевка.«По данным следствия, житель Липецкого округа, угрожая применением насилия, потребовал передать ему принадлежащие его приемной матери жилой дом и земельный участок в селе Хрущевка по договору дарения. Общая стоимость объектов составляет более 1,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.В своем обращении женщина пожаловалась на приемного сына и внука. По словам липчанки, сын избивал как ее, так и ее покойного мужа. Опаивал ее неизвестными веществами. А потом вынудил переписать на свое имя дом. После передачи дома она была вынуждена уйти из жилья, так как ей угрожал уже внук. При этом пенсионерка утверждает, что многочисленные жалобы в правоохранительные органы закончились отписками.«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области», — сказано в официальном сообщении управления Следкома.