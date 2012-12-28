Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Дело возбуждено по поручению Александра Бастрыкина после публикации обращения женщины.
«По данным следствия, житель Липецкого округа, угрожая применением насилия, потребовал передать ему принадлежащие его приемной матери жилой дом и земельный участок в селе Хрущевка по договору дарения. Общая стоимость объектов составляет более 1,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.
В своем обращении женщина пожаловалась на приемного сына и внука. По словам липчанки, сын избивал как ее, так и ее покойного мужа. Опаивал ее неизвестными веществами. А потом вынудил переписать на свое имя дом. После передачи дома она была вынуждена уйти из жилья, так как ей угрожал уже внук. При этом пенсионерка утверждает, что многочисленные жалобы в правоохранительные органы закончились отписками.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области», — сказано в официальном сообщении управления Следкома.
