Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей

Перед отправлением в войска участник СВО указал приятеля как своё доверенное лицо с припиской «брат» (якобы это позволит им чаще видеться в части) и отдал ему свою банковскую карту и сотовый телефон. А потом с его счёта пропали почти 3,3 миллиона рублей. Ещё миллион под разными предлогами передала другу-волонтёру жена контрактника.

При этом в своём объяснении в полицию Виктор пишет, что познакомился с Александром в октябре 2024 года на работе. Потом мужчины вместе поехали в командировку в Белгород. По дороге Виктор рассказал Александру о своём сложном финансовом положении из-за кредитов и намерении заключить контракт и уйти на СВО. Мужчины вместе провели в Белгороде около недели и Александр посоветовал Виктору заключить контракт именно в Белгородской области, поскольку в ней единовременная выплата для контрактников составляет три миллиона рублей. Виктор так и сделал. 27 ноября он принял решение заключить контракт и сообщил об этом приятелю. Они вместе приехали в Старый Оскол, где в пункте отбора Виктору выдали две банковские карты с одним счётом, одну из которых он оставил себе, а вторую отдал Александру вместе со своим смартфоном. А с собой на службу тот дал ему кнопочный телефон.

В редакцию GOROD48 сегодня пришли родственники участника СВО Виктора — сестра, жена и 20-летняя дочь. Женщины обвиняют знакомого Виктора — волонтёра Александра в хищении у семьи в общей сложности больше четырёх миллионов рублей: 3 275 297 рублей были списаны с карты Виктора и ещё 1 095 000 рублей его жена передала волонтеру под разными предлогами.И Виктор, и его доверенное лицо — сестра Татьяна Поповичева (доверенность она получила нотариально) обращались в полицию и прокуратуру. Но материал отказной: Александр поясняет, что Виктор передал ему свои телефон и банковскую карту добровольно в пункте отбора и даже разрешил пользоваться его деньгами для покупки вещей, которые тот привозил. И частично подтверждает свои слова документами, объясняющими, куда уходили деньги — на гуманитарную помощь. Факт добровольной передачи карты и телефона не отрицает и сам Виктор.Но потом Виктор всё же стал интересоваться, почему Александр не отдаёт карту и телефон его матери или жене. Тот отмахнулся: мол, по телефону звонят коллекторы и он решает с ними вопросы задолженности.А 28 апреля 2025 года жена участника СВО по доверенности взяла выписку в банке и ужаснулась — все положенные ее мужу выплаты ушли Александру. До августа вернуть деньги пытались уговорами, но в конце концов участник Виктор обратился в отдел полиции №7 и написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении Александра, который с 6 декабря 2024 года по 15 мая 2025 года незаконно удерживал у себя его банковскую карту и снял с неё 3 275 297 рублей.Потом мужчины неоднократно встречались — Александр вместе с другими волонтёрами приезжал в часть к Виктору, привозил ему посылки. Когда Виктора в марте 2025 года отпускали на две недели в отпуск домой — его встречал и отвозил обратно тоже Александр. Со слов Виктора, по дороге они говорили о деньгах, но Александр сообщил, что никаких поступлений пока нет.«Также он сказал, что его адвокат занимается моими долгами. Постоянно обещал, что занимается улучшением места службы», — написал в объяснении Виктор.Александр продолжал общаться с Виктором через соцсети и спрашивать, что нужно для нужд части из гуманитарной помощи. Виктор дал ему контакт сослуживца, занимающегося распределением и сбором гуманитарки.А жена Виктора тем временем начала передавать Александру деньги якобы за улучшение условий службы для мужа. Хотя никакого отношения к Минобороны мужчина вообще не имел — с его слов, он как работал так и работает в Липецке по графику три через три. Но женщина брала кредиты и отдавала деньги по сути случайному человеку. Первый кредит был в 250 000 рублей, второй — в 577 500 рублей. Деньги она переводила на карту Александра. А ещё она занимала деньги у сестры и давала волонтёру на ремонт «УАЗа» для участников СВО, взаймы на дорогу «за ленточку», деньги «на приобретение генератора»... Жена участника СВО также написала заявление о мошенничестве в полицию, указав сумму 1 095 000 рублей.Нам удалось поговорить и с Александром и его точка зрения — диаметрально противоположная. Волонтёром, кстати, он себя не считает, ни в какой волонтёрской организации не состоит, — просто иногда возил посылки на СВО исключительно по просьбам своего бывшего коллеги и приятеля Виктора.Позиция Александра: карту Виктор отдал ему добровольно и разрешил тратить с неё деньги: покупать гуманитарную помощь, тратить средства на поездки в часть. Александр уверяет, что купил два «УАЗа» – «Буханки» и две «Нивы», а также несколько генераторов. Договоры-купли продажи имеются — но со слов Александра, прислать он в редакцию их не может, поскольку всё было приобщено к материалам дела.Даже при заключении контракта Виктор указал Александра своим родным братом и доверенным лицом — какие вообще могут быть к нему вопросы? Со слов Александра, карту Виктор сам попросил никому не отдавать — тем более жене. А когда встал вопрос о матери, Александр ей звонил и предлагал отдать карту, но пожилая женщина сказала, что ей ничего не надо. А с женой они на момент заключения контракта Виктор вообще ещё был в разводе — заново расписались только во время отпуска. Также Александр говорит о больших долгах Виктора. Он признаётся — какие-то небольшие суммы с чужого счёта он брал себе. Но это было по данному в самом начале разрешению и какие-то копейки, а не миллионы. Мол, чтобы съездить к приятелю с гуманитарной помощью приходилось пропускать работу, брать больничный, а есть что-то его семье тоже надо — у Александра на иждивении двое детей. Плюс расходы в дороге.— Я готов подтвердить свои слова на полиграфе, — уверенно заявил Александр. — Но в полицию меня неоднократно приглашали и я всё объяснил и показал, в том числе договоры купли-продажи.При этом каких-то чеков может и не хватает — но мужчина объяснил это тем, что проблематично съездить за ними за 700 километров, рискуя жизнью.Ещё один аргумент Александра — почему Виктор не обратился в полицию спустя три месяца, когда на 15 дней приезжал в отпуск, когда тот его забирал и отвозил? Почему денег хватились только больше чем через полгода? Его версия — потому что тогда Виктор сам всё разрешил и вообще не хотел отдавать карту жене.— Это я их и заставил расписаться во время отпуска — это они сделали по моей просьбе! Вы же знаете, как действуют мошенники — берут деньги и пропадают, а я вот он, ни от кого не скрываюсь! — Настаивает на своей правоте Александр. — А ещё у меня есть свидетель, c которым я встречался и отдавал ему долг Виктора.Также Александр рассказал историю о том, что условия службы у Виктора были хорошие, но потом он попался на проступке и его отправили в штурмовую бригаду — якобы с этого и началась делёжка и обида на Александра, который проводил его на СВО. Что занимал какие-то деньги на личные нужды у жены бойца Александр признаёт — но что-то и отдавал, остальное посчитает и планирует вернуть и заявить об этом в суде. Что касается денег с карты Виктора, тот тут, со слов Александра, математика простая: две «буханки» по 350 000-400 000 рублей каждая, 6-7 генераторов по 110 000 рублей каждый и две «Нивы»… Родные Виктора считают, что всё это было куплено различными волонтёрскими объединениями (и даже озвучивают их названия), а Александр только отвозил груз.— По обращениям в полицию была проведена всесторонняя проверка и в действиях фигуранта не усмотрели уголовного преступления. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и надзорный орган — прокуратура его утвердила. В материалах были подтверждающие документы: чеки, фотографии покупок для гуманитарной помощи, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Дело о неосновательном обогащении поступило в Левобережный суд Липецка 29 августа прошлого года. Изначально в сумме иска фигурировала гораздо меньшая сумма, чем сейчас озвучивают сестра и жена Виктора — речь шла о сумме около 550 000 рублей. Но женщины объяснили это размером госпошлины, которая считается от истребованной суммы (им и так пришлось заплатить 15 000 рублей). В процессе рассмотрения дела они уже расширили список требований.2 февраля производство по делу в Левобережной суде было приостановлено по нахождении одной стороны в лечебном учреждении — Александр заболел и предоставил справки.Оставшийся без денег Виктор тем временем уже два раза получал ранение и проходил лечение в госпитале. Карту ему вернули в мае 2025 года и сейчас его зарплата военнослужащего приходит по нужному адресу.