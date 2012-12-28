«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
сегодня, 08:37
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Тревога в области продолжалась час двадцать минут.
Всего за ночь над тремя регионами России и Черным морем перехвачены 38 беспилотников.
Красный уровень угрозы длился в Липецкой области час двадцать минут — с 01:41 до 03:00.
