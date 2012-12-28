БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области

Тревога в области продолжалась час двадцать минут.

Ночью дежурными средствами ПВО в Липецкой области сбит один БПЛА самолетного типа, об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за ночь над тремя регионами России и Черным морем перехвачены 38 беспилотников.Красный уровень угрозы длился в Липецкой области час двадцать минут — с 01:41 до 03:00.