Происшествия
сегодня, 11:40
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце

По данным полиции, она переходила дорогу вне «зебры».

Около восьми утра на трассе «Дон» в Ельце автомобиль «Фольксваген», которым управляла 43-летняя женщина, сбил насмерть 24-летнюю девушку.

«По предварительным данным, девушка переходила проезжую часть не по пешеходному переходу», — рассказали в Госавтоинспекции.

Возможно, что вне перехода перебегал дорогу и 15-летний подросток, который сегодня утром попал под автобус на улице Советской в Липецке. Мальчик, напомним, госпитализирован в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его жизни ничего не угрожает.

авария
ДТП
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
26 минут назад
Очень жалко их обеих! Но надо думать головой и беречь свою жизнь...Даже на зебре при зимней дороге надо убедиться, что тебя пропускают! Молодая жизнь оборвалась и искалечена жизнь у женщины-водителя.....
Ответить
александр
30 минут назад
мне водителя не жаль ..свой выбор водитель сделал когда сел за руль автомобиль не игрушка...
Ответить
Водителя жалко???
35 минут назад
Куда летела? Понтовалась?
Ответить
Лиза
40 минут назад
А мне в данном случае жаль водителя. Пешеходы ДОЛЖНЫ переходить дорогу по пешеходным переходам!
Ответить
Ольга
53 минуты назад
утром проезжала мимо этой аварии.......на этом участке часто дорогу перебегают. Жалко девушку....
Ответить
