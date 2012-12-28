«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
сегодня, 11:40
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
По данным полиции, она переходила дорогу вне «зебры».
«По предварительным данным, девушка переходила проезжую часть не по пешеходному переходу», — рассказали в Госавтоинспекции.
Возможно, что вне перехода перебегал дорогу и 15-летний подросток, который сегодня утром попал под автобус на улице Советской в Липецке. Мальчик, напомним, госпитализирован в областную детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его жизни ничего не угрожает.
