Три человека попали под машины за сутки

В одном случае водитель скрылся с места аварии.



5 февраля в Липецкой области три человека попали под автомобили. Два наезда на пешеходов произошли в Ельце, еще один — в Грязях.В Ельце улице Карла Маркса 69-летний водитель «Рено Сандеро» сбил 46-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.А на пешеходном переходе через улицу Яна Фабрициуса под неустановленный автомобиль попал 15-летний подросток. Мальчик госпитализирован. Водителя автомобиля, который скрылся с места ДТП, ищут полицейские.В Грязях на улице 2-й Чапаева: 30-летняя женщина за рулем «Сузуки Джимни» сбила 54-летнюю женщину. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.Еще одно ДТП произошло вчера в Липецке на дороге Орел – Тамбов: врезалась в столб «ГАЗель». 42-летний водитель автомобиля госпитализирован.