Происшествия
сегодня, 11:32
Три человека попали под машины за сутки
В одном случае водитель скрылся с места аварии.
В Ельце улице Карла Маркса 69-летний водитель «Рено Сандеро» сбил 46-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.
А на пешеходном переходе через улицу Яна Фабрициуса под неустановленный автомобиль попал 15-летний подросток. Мальчик госпитализирован. Водителя автомобиля, который скрылся с места ДТП, ищут полицейские.
В Грязях на улице 2-й Чапаева: 30-летняя женщина за рулем «Сузуки Джимни» сбила 54-летнюю женщину. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.
Еще одно ДТП произошло вчера в Липецке на дороге Орел – Тамбов: врезалась в столб «ГАЗель». 42-летний водитель автомобиля госпитализирован.
