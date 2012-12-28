Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
Происшествия
52
13 минут назад
Липчане провели очередную ночь при желтом и красном уровнях воздушной опасности
Воздушную опасность объявили в пятницу вечером и сняли только в субботу утром.
Полная отмена обеих уровней последовала только утром субботы — красного в 5.45, желтого в 6.16.
0
0
0
0
0
Комментарии