Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде
Происшествия
328
сегодня, 07:29
1
Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области
14-летний липчанин шутки ради напугал школьницу из другого региона угрозами взорвать учебное заведение, если та не сделает его администратором своего Telegram-канала.
Школьница немедленно сообщила о произошедшем директору, который обратился в полицию. Сотрудники обследовали здание и территорию — взрывных устройств не нашли. Следственный отдел местного отдела МВД возбудил уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ).
— Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний житель Липецкой области. Полицейским подросток пояснил, что хотел так пошутить, — сообщили в УМВД России по Кировской области.Санкция этой статьи предполагает суровое наказание: штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Полиция напоминает, что уголовная ответственность за такие «шутки» наступает уже с 14 лет.
0
0
1
3
0
Комментарии (1)