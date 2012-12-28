Липецкий подросток угрожал взорвать школу в Кировской области

14-летний липчанин шутки ради напугал школьницу из другого региона угрозами взорвать учебное заведение, если та не сделает его администратором своего Telegram-канала.

30 января 12-летней школьнице из посёлка в Оричевском районе Кировской области в мессенджере написал незнакомец. Ведущей собственного Telegram-канала о школьной жизни он заявил, что взорвёт учебное заведение, если девочка не предоставит ему права администратора.Школьница немедленно сообщила о произошедшем директору, который обратился в полицию. Сотрудники обследовали здание и территорию — взрывных устройств не нашли. Следственный отдел местного отдела МВД возбудил уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

— Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний житель Липецкой области. Полицейским подросток пояснил, что хотел так пошутить, — сообщили в УМВД России по Кировской области.

Санкция этой статьи предполагает суровое наказание: штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Полиция напоминает, что уголовная ответственность за такие «шутки» наступает уже с 14 лет.