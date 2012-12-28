«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
12 минут назад
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Женщина признала вину. Ее дело направлено в суд.
По данным следствия, вечером 29 июля 2025 года в квартире на площади Мира в Липецке женщина ударила сожителя ножом в шею во время бытового конфликта.
«От полученного ранения мужчина умер на месте. Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — сообщает областное управление СК.
Во время следствия женщина признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего.
Санкция инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет заключения.
