Происшествия
145
12 минут назад

Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею

Женщина признала вину. Ее дело направлено в суд.

СК завершил расследование дела об убийстве 58-летнего жителя Липецка. В преступлении обвиняется его 44-летняя сожительница, дело направлено в суд. 

По данным следствия, вечером 29 июля 2025 года в квартире на площади Мира в Липецке женщина ударила сожителя ножом в шею во время бытового конфликта.

«От полученного ранения мужчина умер на месте. Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — сообщает областное управление СК. 

Во время следствия женщина признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Санкция инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет заключения.

убийство
