Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею

СК завершил расследование дела об убийстве 58-летнего жителя Липецка. В преступлении обвиняется его 44-летняя сожительница, дело направлено в суд.По данным следствия, вечером 29 июля 2025 года в квартире на площади Мира в Липецке женщина ударила сожителя ножом в шею во время бытового конфликта.«От полученного ранения мужчина умер на месте. Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — сообщает областное управление СК.Во время следствия женщина признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего.Санкция инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет заключения.