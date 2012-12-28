В Липецкой области дорожали сахар и гречка, дешевели рис и соль

Огурцы за последнюю неделю выросли в цене на 12%, они оказались почти на 100 рублей дороже куриного мяса. Так, килограмм огурцов стоил в среднем 296 рублей за килограмм, килограмм курицы — 197 рублей.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 27 января по 2 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали огурцы (+12,01%) и помидоры (+3,31%). Капуста стала дороже на 2,81%, лук – на 2,17%, картофель — на 1,44%. От 1% до 2% выросли в цене сливочное масло, сахар, гречка, бананы. Менее одного процента увеличилась стоимость свинины, пастеризованного молока, сметаны, сыра, яиц, печенья, пшеничного хлеба, водки.В списке подешевевших к концу прошлой недели оказались куры, рыба, подсолнечное масло, кефир, творог, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, рис, свекла, морковь. Не изменилась стоимость говядины, баранины, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, чая, муки, ржаного хлеба, макаронных изделий.Из непродовольственных товаров на прошлой неделе подорожали кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубные щетки, сигареты, туалетная бумага, сухие корма для животных. Стали дешевле хозяйственное и туалетное мыло, зубная паста. Недельная инфляция не затронула такие товары как джинсы для детей школьного возраста, мужские и детские футболки, мужские носки, детские кроссовки, шампунь, спички.