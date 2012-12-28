Все новости
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Часть ЛКАД превратилась в стиральную доску
Общество
Липецкая вечЁрка: пожар в гостинице, коммунальные сталактиты и судебная тяжба с «Экоптицей»
Общество
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Общество
В Липецкой области дорожали сахар и гречка, дешевели рис и соль
Экономика
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Липчанин отсудил за зависающий смартфон 321 000 рублей
Общество
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы
Происшествия
Объявлен отбой красного и желтого уровней
Происшествия
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
В Данковском округе — красный уровень, по области — желтый
Происшествия
Экономика
208
сегодня, 16:56
7

В Липецкой области дорожали сахар и гречка, дешевели рис и соль

Огурцы за последнюю неделю выросли в цене на 12%, они оказались почти на 100 рублей дороже куриного мяса. Так, килограмм огурцов стоил в среднем 296 рублей за килограмм, килограмм курицы — 197 рублей. 

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 27 января по 2 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали огурцы (+12,01%) и помидоры (+3,31%). Капуста стала дороже на 2,81%, лук – на 2,17%, картофель — на 1,44%. От 1% до 2% выросли в цене сливочное масло, сахар, гречка, бананы. Менее одного процента увеличилась стоимость свинины, пастеризованного молока, сметаны, сыра, яиц, печенья, пшеничного хлеба, водки. 

В списке подешевевших к концу прошлой недели оказались куры, рыба, подсолнечное масло, кефир, творог, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, рис, свекла, морковь. Не изменилась стоимость говядины, баранины, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, чая, муки, ржаного хлеба, макаронных изделий. 
Из непродовольственных товаров на прошлой неделе подорожали кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубные щетки, сигареты, туалетная бумага, сухие корма для животных. Стали дешевле хозяйственное и туалетное мыло, зубная паста. Недельная инфляция не затронула такие товары как джинсы для детей школьного возраста, мужские и детские футболки, мужские носки, детские кроссовки, шампунь, спички. 

цены
инфляция
1
0
0
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
25 минут назад
А при чем здесь работники торговли ?
Ответить
Гость
51 минуту назад
Взял сегодня две пачки риса по дешёвке 139.90 за 900 гр.
Ответить
Тётя
59 минут назад
Дожили! Несчастные нитратные огурцы дороже мяса. Скоро будут как деликатес. Спасибо работникам торговли и предпринимателям.
Ответить
Наталья
сегодня, 17:59
В пятерке длинные огурцы 311 руб.,а которые в лотках,если перевести на кг стоят почти 600 руб кг.и ешьте вы их сами,кто продает по таким ценам.никогда не беру эти тепличные овощи,подожду весну;;;
Ответить
ded
сегодня, 18:02
весной будет ещё дороже. поверь
Ответить
Наталья
40 минут назад
весной будет ещё дороже. поверь Дороже,но хоть натуральные,а не эти нитратные .и я не думаю,что будет дороже.
Ответить
Золотые огурцы
сегодня, 17:33
Дороже свинины в магните
Ответить
Общество
Говорит Липецк
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
