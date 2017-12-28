Происшествия
сегодня, 16:01
В Липецке посадили сына президента армянской диаспоры
По тяжкой статье Уголовного кодекса Сергей Казаров получил «двушечку».
Как уже сообщал GOROD48, вечером 1 июня на улице Ворошилова в Липецке огнестрельное ранение в живот получил 28-летний мужчина. В него стреляли около 23.00 рядом с кальянной «Нарджилия». Стрелок скрылся на автомобиле. По ориентировке сотрудники ДПС на дороге к селу Ленино остановили автомобиль «Лада Приора», а его водителя и пассажира (обоим - по 21 году) доставили в УМВД РФ по Липецку.
GOROD48 стали известны обстоятельства происшествия.
Полиция задержала пассажира «Лады» Сергея Казарова, сына председателя армянской диаспоры Липецка Азата Казарова. Позже Советский районный суд Липецка по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему арестовал стрелка на два месяца. По данным следствия, конфликт возник из-за того, что Сергею Казарову не понравились знаки внимания, которые оказывал его жене некий Меркаян. В итоге с огнестрельным ранением брюшной полости и переломом шейки бедра Меркаян был госпитализирован.
Советский суд, как известно, самый гуманный суд в мире. Оправдывая известную поговорку, Фемида проявила необычайный гуманизм при рассмотрении уголовного дела сына председателя армянской диаспоры, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов») и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).
Так, в судебном заседании государственный обвинитель Роман Оздоев изменил обвинение в сторону смягчения. Представитель прокуратуры попросил снять с подсудимого обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также просил исключить незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконное приобретение пистолета. Получается, что Казаров стрелял в своего земляка, но неизвестно из чего!
И суд пошел навстречу гособвинителю. Сам Сергей Казаров согласился с предъявленным ему обвинением, признав вину в совершении преступлений. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В таком случае суд должен был назначить подсудимому наказание, не превышающее двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление. Согласно Уголовному кодексу РФ, по части второй статьи 111-й наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. При этом выяснилось, что подсудимый имеет непогашенную судимость: во время службы в армии Казарова судил по «наркоманской» 228-й статье УК РФ Заозерский гарнизонный военный суд, приговорив (с учетом апелляционного постановления Северного флотского военного суда) к 1 году лишения свободы условно.
Взвесив все аргументы стороны защиты (а они оказались, очевидно, очень убедительными) судья Ирина Куликова приговорила Сергея Казарова к лишению свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима. И это при том, что судья отменила подсудимому условное осуждение и присоединила к предъявленным обвинениям подсудимому не отбытую им часть наказания по приговору гарнизонного военного суда!
GOROD48 стали известны обстоятельства происшествия.
Полиция задержала пассажира «Лады» Сергея Казарова, сына председателя армянской диаспоры Липецка Азата Казарова. Позже Советский районный суд Липецка по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему арестовал стрелка на два месяца. По данным следствия, конфликт возник из-за того, что Сергею Казарову не понравились знаки внимания, которые оказывал его жене некий Меркаян. В итоге с огнестрельным ранением брюшной полости и переломом шейки бедра Меркаян был госпитализирован.
Советский суд, как известно, самый гуманный суд в мире. Оправдывая известную поговорку, Фемида проявила необычайный гуманизм при рассмотрении уголовного дела сына председателя армянской диаспоры, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов») и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).
Так, в судебном заседании государственный обвинитель Роман Оздоев изменил обвинение в сторону смягчения. Представитель прокуратуры попросил снять с подсудимого обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также просил исключить незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконное приобретение пистолета. Получается, что Казаров стрелял в своего земляка, но неизвестно из чего!
И суд пошел навстречу гособвинителю. Сам Сергей Казаров согласился с предъявленным ему обвинением, признав вину в совершении преступлений. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В таком случае суд должен был назначить подсудимому наказание, не превышающее двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление. Согласно Уголовному кодексу РФ, по части второй статьи 111-й наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. При этом выяснилось, что подсудимый имеет непогашенную судимость: во время службы в армии Казарова судил по «наркоманской» 228-й статье УК РФ Заозерский гарнизонный военный суд, приговорив (с учетом апелляционного постановления Северного флотского военного суда) к 1 году лишения свободы условно.
Взвесив все аргументы стороны защиты (а они оказались, очевидно, очень убедительными) судья Ирина Куликова приговорила Сергея Казарова к лишению свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима. И это при том, что судья отменила подсудимому условное осуждение и присоединила к предъявленным обвинениям подсудимому не отбытую им часть наказания по приговору гарнизонного военного суда!
я точно в Липецке ?
Липчанин
Нонка
Кость
Липецк