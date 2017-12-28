Происшествия

сегодня, 16:01

В Липецке посадили сына президента армянской диаспоры

5 1888
#стрельба
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В Липецке посадили сына президента армянской диаспоры

По тяжкой статье Уголовного кодекса Сергей Казаров получил «двушечку».

Как уже сообщал GOROD48, вечером 1 июня на улице Ворошилова в Липецке огнестрельное ранение в живот получил 28-летний мужчина. В него стреляли около 23.00 рядом с кальянной «Нарджилия». Стрелок скрылся на автомобиле. По ориентировке сотрудники ДПС на дороге к селу Ленино остановили автомобиль «Лада Приора», а его водителя и пассажира (обоим - по 21 году) доставили в УМВД РФ по Липецку.

GOROD48 стали известны обстоятельства происшествия.

Полиция задержала пассажира «Лады» Сергея Казарова, сына председателя армянской диаспоры Липецка Азата Казарова. Позже Советский районный суд Липецка по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему арестовал стрелка на два месяца. По данным следствия, конфликт возник из-за того, что Сергею Казарову не понравились знаки внимания, которые оказывал его жене некий Меркаян. В итоге с огнестрельным ранением брюшной полости и переломом шейки бедра Меркаян был госпитализирован.

Советский суд, как известно, самый гуманный суд в мире. Оправдывая известную поговорку, Фемида проявила необычайный гуманизм при рассмотрении уголовного дела сына председателя армянской диаспоры, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов») и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).

Так, в судебном заседании государственный обвинитель Роман Оздоев изменил обвинение в сторону смягчения. Представитель прокуратуры попросил снять с подсудимого обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также просил исключить незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконное приобретение пистолета. Получается, что Казаров стрелял в своего земляка, но неизвестно из чего!

И суд пошел навстречу гособвинителю. Сам Сергей Казаров согласился с предъявленным ему обвинением, признав вину в совершении преступлений. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В таком случае суд должен был назначить подсудимому наказание, не превышающее двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление. Согласно Уголовному кодексу РФ, по части второй статьи 111-й наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. При этом выяснилось, что подсудимый имеет непогашенную судимость: во время службы в армии Казарова судил по «наркоманской» 228-й статье УК РФ Заозерский гарнизонный военный суд, приговорив (с учетом апелляционного постановления Северного флотского военного суда) к 1 году лишения свободы условно.

Взвесив все аргументы стороны защиты (а они оказались, очевидно, очень убедительными) судья Ирина Куликова приговорила Сергея Казарова к лишению свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима. И это при том, что судья отменила подсудимому условное осуждение и присоединила к предъявленным обвинениям подсудимому не отбытую им часть наказания по приговору гарнизонного военного суда! 
5 1888
#стрельба
2

Комментарии (5)

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я точно в Липецке ?

3 минуты назад
в суде прокурор Оздоев, подсудимый ормянин Казаров, терпила Меркаян
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Липчанин

16 минут назад
Там и без денег все норм, черные везде пролезли
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Нонка

49 минут назад
собачье -сучье имя азамат фу как неприлично В натуре саданули черноопому по мягкости
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Кость

сегодня, 16:32
Казаровы ещё в Совесткое время были богатой семьей !
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Липецк

сегодня, 16:21
Деньги армянская диаспора принесла судьям и прокурорам вот и мягкий приговор
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