Знаменитый Юрий Старых и его товарищи отличились в международном турнире в Питере

Наши паралимпийцы привезли домой 2 «золотые», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали.

Липецкие мастера малой ракетки завоевали награды всех достоинств в Санкт-Петербурге на международном «Кубке Петра» по настольному теннису среди инвалидов.

Солировал в нашей команде мастер спорта международного класса ныне врач футбольного клуба «Металлург» Юрий Старых. В личном зачете в своем 9-м классе (спортсмены разбиты на несколько классов в зависимости от степени заболевания, прим.) он занял первое место, в финале обыграв сильного противника Алексея Гоголева из Якутии. Этот поединок стал «ремейком» матча за 3-е место в чемпионате России-2017, в котором сошлись те же соперники, причем и тогда Старых тоже взял верх.

Победив Гоголева в очередной раз, Юрий Старых «отомстил» ему за своего земляка Валерия Кондаурова, который уступил якутскому спортсмену в полуфинале. Кондауров в Питере получил «бронзовую» медаль в том же 9-м классе.

Еще одно «золото» принесла липецкой команде Марина Чижова в 6-м классе. В финале она победила соперницу из сборной России Фатиму Фаттахову, представлявшую Санкт-Петербург.

Четвертый участник липецкой команды Артем Кузьменко тоже не остался без награды, финишировав на третьем месте в 6-м классе. Отметим, что Кузьменко не так давно расширил свой тренерский штаб: теперь кроме Любови Труновой с ним работает Старых и результат не замедлил сказаться. А «футбольный доктор» может записать на свой счет успех и в качестве тренера.

В последний день состоялись соревнования и в командном зачете. Старых, Кондауров и Кузьменко финишировали в своем классе 2-ми, уступив в финале со счетом – 2:3 только сборной, составленной из лучших игроков Оренбурга и Якутии. Как сообщил GOROD48 Юрий Старых, ключевым стало поражение нашей команды в парной встрече.

«Серебро» добавила в общую командную копилку и Чижова, которая в паре с теннисисткой из Санкт-Петербурга добралась до финала, где объединенный дуэт уступил только двум питерским спортсменкам, входящим в сборную России.

Всего в соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из десятков регионов России, в том числе большинство участников паралимпийского чемпионата России. Конкуренцию усилили и зарубежные гости из Литвы и Белоруссии.