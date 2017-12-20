Липецкие дети стали реже совершать преступления

Количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 22,9 %.

В Липецке прошло заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.

Как сообщат пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году на организацию детского отдыха и оздоровления израсходовано около 476 миллионов рублей, в том числе свыше 311 миллионов рублей из областного бюджета. Организованными формами отдыха было охвачено более 98 тысяч юных липчан. Это больше, чем годом ранее. Всего в области работали 555 оздоровительных учреждений, в том числе 15 загородных детских лагерей, 377 лагерей с дневным пребыванием, 51 лагерь труда и отдыха, 112 палаточных лагерей. Участниками многодневных походов и экспедиций стали более 16 тысяч человек. Выраженный оздоровительный эффект по итогам летнего отдыха отмечен у 93% детей.

В этом году в Липецкой области состояние правопорядка среди несовершеннолетних характеризуется снижением количества совершенных ими преступлений на 22,9 % (с 292 до 225). Одновременно сократилось количество несовершеннолетних участников уголовно-наказуемых деяний на 11% (с 228 до 203). Меньше на 25,8% (с 264 до 196) совершено преступных посягательств в отношении детей и подростков.