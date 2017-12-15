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В Липецке подводят итоги Года экологии

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#экология #образование
В Липецке подводят итоги Года экологии

В экологических мероприятиях приняли участие свыше 12 тысяч ребят.

Праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов Года экологии в системе образования города Липецка, состоялась в Областном центре культуры, народного творчества и кино. 

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка,  за год  провели более 10 крупномасштабных экологических акций, реализовали около 15 городских экологических проектов и более 10 экологических конкурсов. Это «Чистый город», «Покормим птиц зимой», «Улыбка  природы», «Знатоки  природы», слёт экологических отрядов, ЭкоМарафон, экологический Форум, субботники и другие мероприятия. В этих и других природоохранных мероприятиях приняли участие свыше 12 тысяч ребят.

В рамках подведения итогов Года экологии прошло дефиле «Времена года».  

Накануне также состоялось открытие областного экологического детского Фестиваля «В содружестве с природой». Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, фестиваль собрал лучших юных экологов Липецкой области. Перед открытием фестиваля активно работал детский мастер-класс «Ресторан «Чирик-чик-чик», где юные экологи продемонстрировали умение составлять корма для зимующих птиц Липецкой области.  

Фестиваль подводит итоги мероприятий, проведенных в рамках Года экологии управлением образования и науки Липецкой области совместно с управлением экологии и природных ресурсов, управлением лесного хозяйства, управлением Росприроднадзора по Липецкой области, Липецким областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Фото  doal.ru

 




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#экология #образование

Комментарии (1)

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гостья

49 минут назад
Жаль, если с подведением итогов для ребят закончится забота об экологии. А у нас, признаться, часто так бывает.
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