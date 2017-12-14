Более двухсот нарушений совершили липецкие водители на пешеходных переходах за три дня

В Липецкой области профилактическое мероприятие «Пешеход».





Всего за три дня проведения поперации «Пешеход» на дорогах региона автоинспекторы выявили 230 нарушений ПДД водителями и 156 – пешими участниками дорожного движения.



С нарушителями сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы о правилах поведения на дороге, а так же напомнили о необходимости использования светоотражателей в темное время суток.

– Мы продолжаем систематическую работу по предупреждению и пресечению нарушений ПДД водителями и пешеходами вблизи переходов. Это направление остается одним из приоритетных, говорит заместитель начальника УГИБДД УМВД России по области Максим Абрамов. – А привлекая к этому будущих водителей, надеемся на то, что это поможет им в будущем стать дисциплинированными участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.



