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сегодня, 16:48
Петербуржец на камеру поглумился над бомжом
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Запись была сделана в центре культурной столицы.
В Санкт-Петербурге молодой человек пнул пожилого бездомного человека. Инцидент был снят на видео очевидцем, запись выложена в Telegram-канале «Двач». Судя по записи, все произошло вечером в центре города.
На кадрах — несовершеннолетний подошел к пожилому мужчине, скорее всего, это был бездомный, и нанес ему удар ногой по лицу. На этом моменте съемка оборвалась. Но и этих кадров оказалось достаточно, чтобы вызвать волну возмущения среди интернет-пользователей. Участником скандального видео оказался студент колледжа. В ближайшее время правоохранители проведут с ним беседу. Также предстоит установить личность пострадавшего, указывает НТВ.
Подросток, напавший на бездомного в центре Петербурга, и ранее публиковал кадры с драками в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах — несовершеннолетний подошел к пожилому мужчине, скорее всего, это был бездомный, и нанес ему удар ногой по лицу. На этом моменте съемка оборвалась. Но и этих кадров оказалось достаточно, чтобы вызвать волну возмущения среди интернет-пользователей. Участником скандального видео оказался студент колледжа. В ближайшее время правоохранители проведут с ним беседу. Также предстоит установить личность пострадавшего, указывает НТВ.
Подросток, напавший на бездомного в центре Петербурга, и ранее публиковал кадры с драками в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.
1 118
единая россия