В России

сегодня, 16:48

Петербуржец на камеру поглумился над бомжом

1 118
#видео #глумление
Петербуржец на камеру поглумился над бомжом

Запись была сделана в центре культурной столицы.

В Санкт-Петербурге молодой человек пнул пожилого бездомного человека. Инцидент был снят на видео очевидцем, запись выложена в Telegram-канале «Двач». Судя по записи, все произошло вечером в центре города.





На кадрах — несовершеннолетний подошел к пожилому мужчине, скорее всего, это был бездомный, и нанес ему удар ногой по лицу. На этом моменте съемка оборвалась. Но и этих кадров оказалось достаточно, чтобы вызвать волну возмущения среди интернет-пользователей. Участником скандального видео оказался студент колледжа. В ближайшее время правоохранители проведут с ним беседу. Также предстоит установить личность пострадавшего, указывает НТВ.

Подросток, напавший на бездомного в центре Петербурга, и ранее публиковал кадры с драками в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

1 118
#видео #глумление

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

единая россия

58 минут назад
никто не задумывается о том что все возвращается
ответить

Еще в рубрике

Шевчук и Шнуров поссорились онлайн
#скандал #ссора #музыка
Шевчук и Шнуров поссорились онлайн

сегодня, 16:26

В России
Помощникам полиции предложить выдавать премии
#премия #полиция
1
Помощникам полиции предложить выдавать премии

сегодня, 16:23

В России
Участницу шоу «Дом-2» нашли мертвой
#Дом-2
Участницу шоу «Дом-2» нашли мертвой

сегодня, 16:12

В России
В России станут платить за первенца
#Россия #первенец #закон
1
В России станут платить за первенца

сегодня, 14:51

В России
Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению‍
#Песков #Крым #Россия
Песков назвал вопрос принадлежности Крыма не подлежащим обсуждению‍

сегодня, 14:35

В России
В России принят закон об ужесточении наказания за живодерство
#Живодерство #Россия #закон
1
В России принят закон об ужесточении наказания за живодерство

сегодня, 14:32

В России