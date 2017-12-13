В музее покажут «Семь цветов радости»

На выставке будут представлены более 80 живописных и графических работ и состоится презентация пластилинового мультфильма «Мы – славяне».

20 декабря в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие II выставки «Семь цветов радости» по итогам областного пленэра 2017 года.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, пленэр проходит второй год подряд в рамках акции «Художники–профессионалы – детям». В нём приняли участие 40 юных художников от 10 до 18 лет из Липецкой области, которые в течение учебного года продемонстрировали наибольшие успехи в изобразительном творчестве и стали победителями разноуровневых творческих конкурсов и фестивалей.

В 2017 году тематика пленэра была связана с историей нашей страны. Дети знакомились с народными традициями, обычаями, древнерусскими мифами и легендами, славянской культурой и историей родного края.

За семь дней ребята освоили различные виды декоративно-прикладного творчества: валяние из шерсти, роспись по стеклу, роспись по бересте, чеканка, выбивание по ткани, изготовление авторских кукол и др. Каждый день художники-педагоги проводили с детьми мастер-классы по пленэрной живописи не только акварелью, гуашью и пастелью, но и сангиной, углём и сепией. В процессе занятий юные художники познакомились с интересными объектами для изображения: живописной природой родного края, народной и храмовой архитектурой, получили навыки портретной живописи, создали серию рисунков «С чего начинается Родина?»

На выставке будут представлены более 80 живописных и графических работ юных и профессиональных художников, выполненных в различных техниках: акварельная и гуашевая живопись, пастель, соус, сангина, уголь. На Руси береста издревле заслуживала и заслуживает всяческого уважения, поэтому на выставке будут представлены графические картины на бересте, выполненные участниками пленэра с натуры.

Ценители декоративно-прикладного и народного творчества смогут полюбоваться объемной композицией «Праздник Иван Купала», выполненной в технике мокрое валяние, композицией «От Рода – к народу», которая представлена авторскими куклами, выполненными по мотивам традиционной куклы «Кукушка».

Во время открытия выставки «Семь цветов радости» состоится презентация пластилинового мультфильма «Мы – славяне», созданного участниками пленэра по мотивам древнеславянской мифологии.

Выставка «Семь цветов радости» будет действовать до февраля 2018 года.