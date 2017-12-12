Бизнес

36 минут назад

«Читай-город» ждет липчан в новом магазине

276
«Читай-город» ждет липчан в новом магазине

Не пропустите выгодное предложение.

Сеть «Читай-город» открыла уже пятый магазин в Липецке. Самый новый ждет любителей чтения в торгово-развлекательном центре «Ривьера». Каталог представленных в «Читай-городе» изданий насчитывает десятки тысяч книг — от прославленной классики до модных комиксов, от профессиональной литературы до шикарно оформленных кулинарных книг. Интересно, что же чаще всего выбирают липчане? На это вопрос нам ответили в «Читай-городе».

- Очевидно возрождение интереса к классике, - отмечает генеральный директор сети «Читай-город» Михаил Иванцов. - Люди покупают то, что проверено временем или у всех на слуху. Например, произведения Булгакова и Ремарка. Также востребованы новинки известных писателей или произведения, связанные с выходом кинопремьеры. Показательный пример - «Оно» Стивена Кинга. Интересно отметить, что антиутопия Оруэлла «1984» держится в топе продаж с прошлого года.

Липецк2.jpg

Как известно, книга — лучший подарок. В канун подготовки к празднованию Нового года прекрасным выбором может стать подарочный сертификат в «Читай-город». Такой подарок не останется без внимания, и любитель чтения сможет выбрать полезные и интересные ему книги, товары для хобби. А если вы уже определились с выбором или, наоборот, ищите что-то новенькое, то советуем посетить «Читай-город» в ТРЦ «Ривьера» 15 декабря на акции «Везучая пятница». Все товары сети можно будет приобрести со скидкой в 30%.

"PR"

276

Еще в рубрике

Передать показания и оплатить электричество всего за минуту можно в Личном кабинете клиента
Передать показания и оплатить электричество всего за минуту можно в Личном кабинете клиента

вчера, 11:14

Бизнес
Липецкая энергосбытовая компания построила энергоэффективную систему освещения на заводе в Калуге
Липецкая энергосбытовая компания построила энергоэффективную систему освещения на заводе в Калуге

07.12.2017 10:58

Бизнес
Почти 60 миллионов рублей задолжали ельчане за электроэнергию
#должники #тарифы #электроэнергия
Почти 60 миллионов рублей задолжали ельчане за электроэнергию

06.12.2017 11:50

Бизнес
Энергетики добились качественного электроснабжения в сёлах и городах региона
Энергетики добились качественного электроснабжения в сёлах и городах региона

01.12.2017 08:00

Бизнес
В областной администрации говорили о Кодексе добросовестных практик
#Роскомнадзор
В областной администрации говорили о Кодексе добросовестных практик

28.11.2017 14:25

Бизнес
Новые автомобили от концерна «АВТОВАЗ» в Липецке!
Новые автомобили от концерна «АВТОВАЗ» в Липецке!

28.11.2017 07:00

Бизнес