«Читай-город» ждет липчан в новом магазине

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Сеть «Читай-город» открыла уже пятый магазин в Липецке. Самый новый ждет любителей чтения в торгово-развлекательном центре «Ривьера». Каталог представленных в «Читай-городе» изданий насчитывает десятки тысяч книг — от прославленной классики до модных комиксов, от профессиональной литературы до шикарно оформленных кулинарных книг. Интересно, что же чаще всего выбирают липчане? На это вопрос нам ответили в «Читай-городе».

- Очевидно возрождение интереса к классике, - отмечает генеральный директор сети «Читай-город» Михаил Иванцов. - Люди покупают то, что проверено временем или у всех на слуху. Например, произведения Булгакова и Ремарка. Также востребованы новинки известных писателей или произведения, связанные с выходом кинопремьеры. Показательный пример - «Оно» Стивена Кинга. Интересно отметить, что антиутопия Оруэлла «1984» держится в топе продаж с прошлого года.







Как известно, книга — лучший подарок. В канун подготовки к празднованию Нового года прекрасным выбором может стать подарочный сертификат в «Читай-город». Такой подарок не останется без внимания, и любитель чтения сможет выбрать полезные и интересные ему книги, товары для хобби. А если вы уже определились с выбором или, наоборот, ищите что-то новенькое, то советуем посетить «Читай-город» в ТРЦ «Ривьера» 15 декабря на акции «Везучая пятница». Все товары сети можно будет приобрести со скидкой в 30%.



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