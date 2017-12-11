Происшествия

13 минут назад

Многодетного липчанина трижды задерживали пьяным за рулем

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Многодетного липчанина трижды задерживали пьяным за рулем

Приговором мирового судьи судебного участка № 17 Советского судебного района г. Липецка отец троих несовершеннолетних детей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как установлено материалами уголовного дела, осужденный ранее осуждался за аналогичное преступление к наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года, подвергался административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. и лишения права на управление транспортным средством на 1,6 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Тем не менее,  2 сентября текущего года,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля, в связи с чем был задержан сотрудниками  ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по Липецкой области в районе ул. Космонавтов г. Липецка.

По факту грубого нарушения правил дорожного движения было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемый полностью признал свою вину.

 Учитывая обстоятельств дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил  виновного по совокупности совершенных им преступлений к наказанию в виде 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

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