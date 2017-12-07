Погода в Липецке

37 минут назад

После короткого морозного перерыва в Липецкую область вернется потепление

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#потепление
После короткого морозного перерыва в Липецкую область вернется потепление

В ближайшие сутки наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления - ожидается морозная, облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. 

9 и 10 декабря с приближением циклона с запада местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температурный фон повысится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 декабря 6-7 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы, 9 декабря — 2-3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 10 декабря от 0 до 1 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от -4 до -6. 

Самым теплым день 8 декабря в Липецке был в 2008 году, когда воздух прогрелся до +8 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 33 градусов мороза. 

391
#потепление

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