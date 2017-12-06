«Вы — никто! Идите куда хотите!»

Приехавшие в Липецк по программе переселения семьи оставили без света.

Многодетная мать-одиночка Ольга Лавриненко встает еще до рассвета, в пять утра. Заботы на начало дня — проверить топку печи, зажечь свечи, сходить на двор и посмотреть, не съели за ночь припасы мыши, и приготовить трем детям — мал мала меньше — завтрак. Пока старший сын Ольги собирается выходить на тренировку, дочка-дошкольница спалила волосы о свечку, а младший, 7-месячный мальчик, зашелся криком от страха темноты. Казалось бы, стандартная картина для средних веков или Российской империи. Да, только с поправкой, что место действия — СНТ «Строитель» на улице Ковалёва в Липецке, а на дворе — 2017 год…Когда заходишь в некогда садовый, а теперь уютный, крохотный, жилой дом, первое, что бросается в глаза — российский флаг, украшенный Георгиевской ленточкой. Он здесь уже почти три года. Столько же, сколько и семья Лавриненко живет в Липецке. В Черноземье семья переехала по президентской программе переселения бывших соотечественников. В Казахстане чета Лавриненко оказалась не нужна, но и в России люди не увидели утехи. В них крепится ощущение, что их стараются выжить.- Наши проблемы с энергоснабжением жилых домов в СНТ «Строитель» начались еще по осени. Нас начали отключать от света. Как сказал новый председатель товарищества — за долги. Тогда нам пришлось самим ходить по всем домикам и выявлять воров и неплательщиков, - вспоминает Ольга. - И что в итоге? Мы уже пятый день сидим без электричества, его по заявке председателя отключили энергетики. Его мы об этом не просили, наоборот, слезно умоляли быть человеком. Но не помогло.Тогда у молодой мамы Ольги пропало грудное молоко. Все из-за переживаний. Теперь ей приходится кормить 7-месячного Алёшку смесями и самодельными фруктовыми и овощными пюре; покупать магазинные баночки не позволяет и без того скромный семейный бюджет. Сделать сейчас пюрешки для ребенка — задача не из легких: электричества, а равно — и блендера, в распоряжении семьи нет. В распоряжении семьи нет даже холодильника. Из-за отсутствия электричества в нем невозможно что-то хранить. Спасаются дедовским методом — вынести продукты на мороз, во двор. А там уже ждут мыши, настырные грызуны портят все припасы.- Все больше и больше у меня растет уверенность в том, что нас просто хотят отсюда выжить. Что нас считают пришлыми чужаками, от которых все беды. Нас, переселенцев, здесь порядка 90 домов. Так остальные члены товарищества — порядка 1 000 бабулек-садоводов — винят нас даже в том, что у них на огородах ничего не растет. Теперь еще нас лишили света. Дом от промерзания спасает только печка (она, к слову, за украшенной российским флагом дверью — прим. GOROD48). Ладно мы, взрослые, мы все поймем и переживем. Но ведь практически все оставшиеся без энергии дома — это многодетные семьи. Это же дети! Но на них, как и на нас, всем, видимо, наплевать. Нам уже в открытую бросают в лицо: «Понаехали? Нечего вам на наших землях делать, валите обратно! Вы — никто! Идите куда хотите!», - уже навзрыд, задыхаясь от обиды, говорит Елена Лавриненко, мать Ольги и бабушка трех внуков. - Мы не бомжи, не пьющие, не бездельники, мы все оплачиваем и живем по законам. У нас есть и российские паспорта, и прописки. Но нас все бросили, понимания и помощи нет. Как уже и нет сил бороться.Главная проблема взрослых в семье Лавриненко — это не собственный комфорт и теплый дом. Это — защита детей. Семья очень боится того, что как коршуны сейчас нагрянут специалисты соцзащиты, увидят картину с пустым холодильником и продуктами во дворе, и заберут детей. А пока весь поселок, как и этот дом, сидит без света, старший сын в авральном режиме при свете из окна делает уроки, дочка рисует при свечном огарке, а малыш по полчаса заливаясь в крике ждет согретой булочки со смесью.Ситуация семьи Лавриненко — показательная, но далеко не единственная. В садоводчестве постоянно проживают порядка 90 семей. Все исправно платят взносы за свет, воду, адекватное состояние дорог, работу специалистов. Но откуда-то за «Строителем» появился огромный долг за свет — 5 млн рублей. И он постепенно растет. Варианты «откуда-то» у сторон конфликта — председателя и оставшихся по его милости без света семей — разнятся. Жильцы домов в «Строителе» считают, что долг вырастил бывший руководитель, который позволил дорожным рабочим пользоваться сетями товарищества. А вот действующий руководитель СНТ Сергей Алеников указывает, что постоянно растущие долги — это неплатежи членов товарищества. Поэтому он подал заявку на отключение садов от света. По его логике вся ситуация выгодна местным властям. Дескать, чиновники хотят разорить «Строителя» и возвести на месте дачных домиков элитное жилье.Пока на все политические подтексты отключения от сетей энергоснабжения жильцам замерзающих домов (здесь нет ни центрального, ни газового отопления) плевать. Главная их проблема — вернуть тепло и свет в каждый дом. За то, чтобы жить как люди, владельцы домов в «Строители» бились уже в разных инстанциях. Они прошли кабинеты и энергетиков, и чиновников мэрии, и антимонопольщиков, и даже вице-губернатора. Стороны, вроде, пришли к консенсусу: председатель свет не отключает, а ЛГЭК его подает до 15 декабря. Но утром в субботу провода обрубили по заявке председателя, его мотив - «не хочу растить долг».Сейчас жильцы «Строителя» стоят перед дилеммой — в какой еще кабинет ползти на коленях и молить о помощи. Случившееся показало, что семьи, приехавшие в Россию по программе переселения, оказались в замкнутом круге. И бежать за его пределы им некуда: в покинутых странах мосты сожжены.