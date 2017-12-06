Депутата областного совета призвали к покаянию из-за «Матильды»

Олега Хомутинникова пропесочили на комисии облсовета за призыв сходить в кино, а не на сессию.

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Сегодня заседание комисии по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента Липецкого областного Совета было похоже на школьный педсовет, на котором разбирали поведение школьника-сорванца: парламентарии осуждали выходку коллеги, который призывал променять октябрьскую сессию на поход в кино.



Поведение Олега Хомутинникова было предосудительного, ещё и тем, что он через GOROD48 предложил купить билет на скандальную "Матильду" спикеру областного Совета Павлу Путилина, будто финансовое состояние председателя регионального заксобрания не позволяло ему самому при желании потратиться на это. Ну, а ещё депутат Хомутинников, к которому применима поговорка о паршивой овце, портящей все стадо (получив мандат депутата от ЛДПР, он позже был исключен из партии Жириновского, так как примкнул к партии опального экс-олигарха Михаила Ходорковского, а сейчас является руководителем регионального избирательного штаба Ксении Собчак), счел, что "на фоне выхода в прокат художественного фильма «Матильда» сессия областного Совета может выглядеть как мероприятие, мягко говоря, второсортное".



- Да что там делать, в областном Совете? Большинство депутатов в нем - местные олигархи. Они послушно принимают законопроекты, спущенные к ним из областной администрации. Депутаты ничего не решают. Если они хотят сказать правду, им тычут в нос регламентом и лишают слова. Никакой реальной работы в там нет. Считаю сессии областного Совета болотом. Не очень понимаю, что там можно делать, если есть другие интересные в жизни события. Фильм о любви будущего царя и балерины - яркое событие в культурной жизни страны, - прокомментировал тогда свою выходку GOROD48 Олег Хомутинников.



В областном Совете поведение коллеги сочли демаршем. И обвинили в нарушении депутатской этики, будто бы он ругался матом и сплевывал шелуха от семечек в присутственных местах.



- Боже мой, какой замечательный фильм я недавно посмотрела: "Легенда о Коловрате"! Потрясающий фильм, не то что "Матильда", - поделилась перед началом заседания комитета с коллегой по фракции "Справедливая Россия" депутат Оксана Глотова. - Меня "Матильда" не зацепила.



- Господина Хомутинникова нет. На звонки по телефону он не отвечает, - проинформировал членов комиссии депутат Дмитрий Павлов.



Поведение депутата разобрали без него.



- По Ленину, главнейшим из искусств у нас является кино. Очевидно, депутат Хомутинников решил пропиариться на этом, как некоторые депутаты Госдумы заработали политические очки на шумихе вокруг "Матильды", - сказала депутат от фракции "СР" Лариса Ксенофонтова.



Кстати, Ленин считал наряду с кино важнейшим из искусств ещё и цирк. Цирк был в том, что на "Матильде" пропиарилась депутат Госдумы от "ЕР" Наталья Поклонская.



Члены комиссии порекомендовали Хомутинникову публично извиниться перед депутатами.



Но, по частному мнению депутатов Дмитрия Павлова и Оксаны Готовой, Хомутинникову, утратившему связь с ЛДПР, и, следовательно, с избирателями, было бы правильно сдать депутатский мандат.



К сожалению, получить оперативный комментарий Олега Хомутинникова по поводу случившегося у GOROD48 не получилось - его телефон молчал.



