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В столице разыскивают неизвестных стрелков по окнам жилых домов
Полиция проводит проверку по факту обстрела окон жилых домов из пневматического оружия в столичном районе Текстильщики.
Полиция ведет розыск одного или нескольких злоумышленников, которые стреляют из пневматического оружия по окнам жилых домов на юго‐востоке Москвы. Об этом во вторник сообщил информированный источник. Неоднократные случаи стрельбы были зафиксированы в столичном районе Текстильщики.
По его словам, жильцы домов на 8-й и 11-й улице Текстильщиков обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что окна нижних этажей на протяжении двух недель периодически подвергаются обстрелу. Предположительно, подозреваемые используют достаточно мощное пневматическое оружие, в некоторых квартирах пробиты двойные стеклопакеты в окнах, - передает "Интерфакс".
"По показаниям граждан, неизвестные совершают иногда по одному, иногда по несколько выстрелов в стекла квартир нижних этажей, а затем скрываются", - рассказал источник.
Он отметил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изучают видеозаписи с камер наблюдения в районе мест происшествия.
"Не исключено, что в окна квартир стреляли и на других улицах района", - сообщил источник.
По его словам, жильцы домов на 8-й и 11-й улице Текстильщиков обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что окна нижних этажей на протяжении двух недель периодически подвергаются обстрелу. Предположительно, подозреваемые используют достаточно мощное пневматическое оружие, в некоторых квартирах пробиты двойные стеклопакеты в окнах, - передает "Интерфакс".
"По показаниям граждан, неизвестные совершают иногда по одному, иногда по несколько выстрелов в стекла квартир нижних этажей, а затем скрываются", - рассказал источник.
Он отметил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изучают видеозаписи с камер наблюдения в районе мест происшествия.
"Не исключено, что в окна квартир стреляли и на других улицах района", - сообщил источник.