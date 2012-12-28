В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие трое суток погоду в Центральном Черноземном округе будет определять теплый сектор атлантического циклона, существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +7 до +9, днем – от +19 до +21 градусов.

День 1 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году – 15 градусов мороза.