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166
45 минут назад
3

В Липецкой области сухо и до +22

В ближайшие трое суток погоду в Центральном Черноземном округе будет определять теплый сектор атлантического циклона, существенных осадков на территории Липецкой области не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +7 до +9, днем – от +19 до +21 градусов.

День 1 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году – 15 градусов мороза.

Антюшина
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Комментарии (3)

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Сначала новые
777
10 минут назад
Почти лето.
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Отключайте отопление!
11 минут назад
Зима прошла, теплынь настала! Хватить кормить Квадру! Хватить платить за отопление улицы!
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Костья
40 минут назад
Лена, тебя не корёжит от такой новости? Ведь температурное воздействие на некоторые вещи приводит к искажению формы.
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