Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Происшествия
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51 минуту назад
66-летний мужчина пострадал при пожаре в Добринском районе
Горело бесхозное деревянное строение.
Вечером 31 марта в селе Казинка Грязинского района горел частный кирпичный одноэтажный жилой дом. Огнём были повреждены вещи на площади 10 квадратных метров.
31 марта в селе Студенки Усманского района на улице Первомайской полностью сгорел нежилой кирпичный дом площадью 35 квадратных метров.
30 марта в 15:41 в селе Конь-Колодезь Хлевенского района на улице Ленина полностью сгорела надворная постройка.
В тот же день в селе Солдатское Тербунского района сгорело сено в тюках на площади 100 квадратных метров.
В МЧС напоминают, что 25 марта в Липецкой области официально начался пожароопасный сезон.
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