66-летний мужчина пострадал при пожаре в Добринском районе

Горело бесхозное деревянное строение.

31 марта в селе Студенки Усманского района на улице Первомайской полностью сгорел нежилой кирпичный дом площадью 35 квадратных метров.

30 марта в 15:41 в селе Конь-Колодезь Хлевенского района на улице Ленина полностью сгорела надворная постройка.

31 марта в 21:03 в посёлке Добринка на улице Нестерова горело бесхозное деревянное строение площадью 40 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре пострадал 66-летний мужчина. Огнём также была уничтожена внутренняя отделка на площади 15 квадратных метров.Вечером 31 марта в селе Казинка Грязинского района горел частный кирпичный одноэтажный жилой дом. Огнём были повреждены вещи на площади 10 квадратных метров.В тот же день в селе Солдатское Тербунского района сгорело сено в тюках на площади 100 квадратных метров.В МЧС напоминают, что 25 марта в Липецкой области официально начался пожароопасный сезон.