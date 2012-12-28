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У чаплыгинца изъяли переделанный пистолет и 22 патрона

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе передано в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.

В декабре прошлого года полицейские изъяли у 39-летнего жителя Чаплыгинского района охолощенный СХП пистолет Макарова Р–411 (Байкал) калибра 10 ТК и 22 патрона к нему. Экспертиза пришла к выводу, что изъятое оружие является самодельно переделанным и пригодным для стрельбы патронами травматического действия калибра 9 миллиметров и относится к категории самодельного огнестрельного оружия.

«Обвиняемый пояснил, что пистолет и шумовые патроны к нему он купил четыре года назад в спортивном магазине. В сентябре 2021 года он переделал его, сделав пригодным для стрельбы травматическими патронами. Модифицированное оружие обвиняемый продолжил хранить у себя дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Максимальная санкция инкриминируемых статей — шесть лет лишения свободы.
оружие
боеприпасы
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Комментарии (3)

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Сначала новые
На фото
26 минут назад
АПС.
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Адвокат Черный
41 минуту назад
Молодец мужик! На ровном месте срок поднял! Судимости не избежать. Вопрос только в том, каким будет приговор. Надеюсь, что тот из моих коллег, кто будет вести это дело, сумеет добиться наказания, не связанного с лишением свободы. Но предполагаю исходя из моего опыта, что Верховного Суда не избежать...
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нквд
46 минут назад
Пусть посидит и осмыслит , все происходящее
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