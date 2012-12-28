У чаплыгинца изъяли переделанный пистолет и 22 патрона

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Чаплыгинском районе передано в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.В декабре прошлого года полицейские изъяли у 39-летнего жителя Чаплыгинского района охолощенный СХП пистолет Макарова Р–411 (Байкал) калибра 10 ТК и 22 патрона к нему. Экспертиза пришла к выводу, что изъятое оружие является самодельно переделанным и пригодным для стрельбы патронами травматического действия калибра 9 миллиметров и относится к категории самодельного огнестрельного оружия.«Обвиняемый пояснил, что пистолет и шумовые патроны к нему он купил четыре года назад в спортивном магазине. В сентябре 2021 года он переделал его, сделав пригодным для стрельбы травматическими патронами. Модифицированное оружие обвиняемый продолжил хранить у себя дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Максимальная санкция инкриминируемых статей — шесть лет лишения свободы.