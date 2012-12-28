За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели пять тысяч человек

И 158 — коронавирусом.

За последнюю неделю марта в Липецкой области количество заболевших гриппом и ОРВИ уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 25 по 31 марта было зарегистрировано 5 тысяч случаев ОРВИ и 17 случаев гриппа. Заболеваемость оказалась на 44% ниже эпидпорога.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 69,2% всех случаев.Сейчас в области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.Коронавирусом за неделю заболели 158 человек, что ниже на 12% уровня предыдущей недели.