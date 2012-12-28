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43 минуты назад
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За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели пять тысяч человек

И 158 — коронавирусом.

За последнюю неделю марта в Липецкой области количество заболевших гриппом и ОРВИ уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 25 по 31 марта было зарегистрировано 5 тысяч случаев ОРВИ и 17 случаев гриппа. Заболеваемость оказалась на 44% ниже эпидпорога.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 69,2% всех случаев.

Сейчас в области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.

Коронавирусом за неделю заболели 158 человек, что ниже на 12% уровня предыдущей недели.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (1)

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Курильщик
19 минут назад
Где вы их находите?иммунитет ноль?
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