В Липецкой области зарегистрированы уже два покуса клещами

Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.

В Липецкой области зарегистрированы первые два случая покуса клещами.По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, первый покус клещом в сезоне-2024 был отмечен 21 марта. С 4 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.По состоянию на 28 марта по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились два человека.Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.