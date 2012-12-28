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Здоровье
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38 минут назад
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В Липецкой области зарегистрированы уже два покуса клещами
Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, первый покус клещом в сезоне-2024 был отмечен 21 марта. С 4 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
По состоянию на 28 марта по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились два человека.
Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Клещевой энцефалит на территории Липецкой области не циркулирует.
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