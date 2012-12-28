Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
Общество
256
47 минут назад
Более, чем на двух десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество
С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета электричество отключат на улицах Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Патриотической, Олимпийской, Писарева, Волгоградской, Дачной, Декабристов, Донской, Ильича, Профсоюзной, Студенческой, Тургенева.
С 09:00 до 18:00 обесточат улицу Юношескую, садоводчества «Горняк», «Горняк-1», «Спутник».
Завтра без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях останутся потребители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж/1, 1ж, 1/1, 1е/2, 1к5, 1е/3, 1/2, ст.1а/1, ст.1а по улице адмирала Макарова, №3 1а, 1б по улице Папина, № 14 по улице Юных Натуралистов. В этот же период с неудобствами из-за отсутствия холодной воды также столкнутся жители частного сектора улиц Перова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной.
Цистерны с водой будут находиться у здания № 1ж по улице адмирала Макарова и дома № 2 по улице Перова. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
1
Комментарии