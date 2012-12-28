На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

1 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в трех районах города, с временными перебоями подачи холодной воды столкнутся потребители четырех улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29 по Боевому проезду, № 10 на площади Революции, №№ 15, 17, 17а, 19 по улице Водопьянова, №№ 2, 4, 6, 8, 12/1, 12/2 по улице Меркулова. Воду подвезут по адресам: Боевой проезд, 19, площадь Революции, 10, улица Меркулова, 12/1. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

1 апреля работы по замене приборов учета электроэнергии будет проводить электросетевая компания.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Крупской, Невского, Парковой.

С 09:00 до 18:00 обесточат улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую, Дорожную, Заречную, Земную, Инженерную, Кленовую, Фурманова, садоводчества «Дачный-1», «Дачный-5», «Металлург-3».