Итоги недели: цены

В Липецке продолжают дешеветь яйца.

Заканчивается неделя, а это значит, что мы, как обычно, изучили цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Наша дешевая корзина уменьшилась в цене на 23 рубля 70 копеек. Приятно. Нам удалось найти подсолнечное масло и рис подешевле.А наша дорогая корзина, напротив, подорожала на 64 рубля 43 копейки — за счет кур и гречки.В магазинах вовсю приманивают покупателей — проводят розыгрыши крупных призов. В одном обещают подарить автомобиль, а в другом — путешествие. Для этого надо выполнить определенные условия. Одно из обязательных — активно делать покупки.Цены на яйца медленно ползут вниз. Самые дорогие на Центральном рынке продают за 150 рублей, хотя раньше предлагали по 165.— Что случилось, почему яйца подешевели? — спросили мы у продавца.— Значит, команда поступила, а как иначе? — таким был ответ.В магазинах стараются продать яйца подороже. Между сахаром и мукой мы увидели яйца с пометкой «лучшая цена».И цена эта была на 20 рублей выше, чем за яйца, которые лежали в привычном месте, правда они были помельче. Но все же.В мясных рядах Центрального рынке жалуются на, что покупатели к ним, как на экскурсию ходят. При этом упорно отказываются считать причиной снижения спроса Великий пост.— В прошлом году тоже пост был, но торговля не была такой плохой, как сейчас, — говорит одна из продавщих, а затем набрасывается на пенсионера, искавшего субпродукты подешевле.— Что подороже бери! У тебя пенсия 30 тысяч! Пенсионер — миллионер!Во фруктовых рядах уже много клубники. Крупная, как на подбор. Привезли из Греции.— Сладкая ягода?— Сладкая, как мед! Кто кушает, сразу замуж выходит! — ответили нам, но попробовать клубнику не дали.И еще одно наблюдение — на Центральном рынке уже готовяться к Пасхе — на прилавках полно искусственных цветов.