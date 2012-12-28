Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Общество
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35 минут назад
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Итоги недели: цены
В Липецке продолжают дешеветь яйца.
Наша дешевая корзина уменьшилась в цене на 23 рубля 70 копеек. Приятно. Нам удалось найти подсолнечное масло и рис подешевле.
А наша дорогая корзина, напротив, подорожала на 64 рубля 43 копейки — за счет кур и гречки.
В магазинах вовсю приманивают покупателей — проводят розыгрыши крупных призов. В одном обещают подарить автомобиль, а в другом — путешествие. Для этого надо выполнить определенные условия. Одно из обязательных — активно делать покупки.
Цены на яйца медленно ползут вниз. Самые дорогие на Центральном рынке продают за 150 рублей, хотя раньше предлагали по 165.
— Что случилось, почему яйца подешевели? — спросили мы у продавца.
— Значит, команда поступила, а как иначе? — таким был ответ.
В магазинах стараются продать яйца подороже. Между сахаром и мукой мы увидели яйца с пометкой «лучшая цена».
И цена эта была на 20 рублей выше, чем за яйца, которые лежали в привычном месте, правда они были помельче. Но все же.
В мясных рядах Центрального рынке жалуются на, что покупатели к ним, как на экскурсию ходят. При этом упорно отказываются считать причиной снижения спроса Великий пост.
— В прошлом году тоже пост был, но торговля не была такой плохой, как сейчас, — говорит одна из продавщих, а затем набрасывается на пенсионера, искавшего субпродукты подешевле.
— Что подороже бери! У тебя пенсия 30 тысяч! Пенсионер — миллионер!
Во фруктовых рядах уже много клубники. Крупная, как на подбор. Привезли из Греции.
— Сладкая ягода?
— Сладкая, как мед! Кто кушает, сразу замуж выходит! — ответили нам, но попробовать клубнику не дали.
И еще одно наблюдение — на Центральном рынке уже готовяться к Пасхе — на прилавках полно искусственных цветов.
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