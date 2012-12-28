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Происшествия
Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева
Общество
Жительницу Добринского района мошенники шантажировали заказом секс-услуг
Происшествия
На мемориале площади Героев установлены заезды для уборочной техники
Общество
Холодную воду в воскресенье отключат на пяти улицах Липецка
Общество
Двое несовершеннолетних пострадали в столкновении «ВАЗов»
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Неделя 48
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Общество
96
35 минут назад
1

Итоги недели: цены

В Липецке продолжают дешеветь яйца.

Заканчивается неделя, а это значит, что мы, как обычно, изучили цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша дешевая корзина уменьшилась в цене на 23 рубля 70 копеек. Приятно. Нам удалось найти подсолнечное масло и рис подешевле.



А наша дорогая корзина, напротив, подорожала на 64 рубля 43 копейки — за счет кур и гречки.



В магазинах вовсю приманивают покупателей — проводят розыгрыши крупных призов. В одном обещают подарить автомобиль, а в другом — путешествие. Для этого надо выполнить определенные условия. Одно из обязательных — активно делать покупки.

Цены на яйца медленно ползут вниз. Самые дорогие на Центральном рынке продают за 150 рублей, хотя раньше предлагали по 165.



— Что случилось, почему яйца подешевели? — спросили мы у продавца.
 
— Значит, команда поступила, а как иначе? — таким был ответ.

В магазинах стараются продать яйца подороже. Между сахаром и мукой мы увидели яйца с пометкой «лучшая цена».



И цена эта была на 20 рублей выше, чем за яйца, которые лежали в привычном месте, правда они были помельче. Но все же.



В мясных рядах Центрального рынке жалуются на, что покупатели к ним, как на экскурсию ходят. При этом упорно отказываются считать причиной снижения спроса Великий пост.

— В прошлом году тоже пост был, но торговля не была такой плохой, как сейчас, — говорит одна из продавщих, а затем набрасывается на пенсионера, искавшего субпродукты подешевле.

— Что подороже бери! У тебя пенсия 30 тысяч! Пенсионер — миллионер!

Во фруктовых рядах уже много клубники. Крупная, как на подбор. Привезли из Греции.



— Сладкая ягода?

— Сладкая, как мед! Кто кушает, сразу замуж выходит! — ответили нам, но попробовать клубнику не дали.

И еще одно наблюдение — на Центральном рынке уже готовяться к Пасхе — на прилавках полно искусственных цветов.


цены
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Комментарии (1)

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Алоизий
15 минут назад
причиной снижения спроса Великий пост - А цена 800 рублей, как услада для глаз.
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