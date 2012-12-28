Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Пожар произошёл недалеко от детского садика.
Посреди гор мусора на улице Московской в 9-м микрорайоне Липецка случился пожар в нежилом здании, сообщают местные паблики.
Пожар вспыхнул на верхнем этаже 2-хэтажного здания. Остроту ситуации придавал тот факт, что неподалёку находится дошкольное отделение 51-й школы и едкий дым мог навредить малышам. Повезло, что огонь распространился в выходной день, когда в детском садике никого не было.
На место прибыли пожарные, которые из брандспойтов потушили пламя. Причина пожара уточняется.
Даже на фотографиях видно, что и сама улица в центре Липецка выглядит заброшенной и заваленной мусором. Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание.
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