Жителю Тербунов исполнилось 100 лет

Он принимал участие в разминировании родного района в 1943 году, 6 лет служил в Германии.

Сегодня жителю Тербунского района Алексею Калмыкову исполнилось 100 лет, сообщили в паблике местной газеты «Маяк».

У юбиляра 2 детей, 4 внуков, 2 правнучки и 3 правнука. До выхода на пенсию он работал шофером в колхозе.

Алексей Павлович родился 31 марта 1924 года в деревне Дубровка Тербунского района в многодетной семье. Трое его братьев прошли Великую Отечественную войну, причём все остались живы, старший получил ранение в ногу. Будучи младшим в семье, Калмыков в 1943 году принимал участие в разминировании Тербунского района. А в 1944 году призвали и его. Зачислив в стрелковый полк, который размещался на Тамбовщине. Там сегодняшний юбиляр постигал профессию снайпера.

В 1945 году, когда победа была уже близка, полк перебросили в Германию. Алексей Павлович прослужил там 6 лет, работал — в автошколе инструктором по вождению. Демобилизовался в 1951 году, вернулся на родину.

Фото vk.com/mayak_48



