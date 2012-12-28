Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бегавшую в Липецке голышом по улице женщину госпитализировали
Происшествия
Голый мужчина бегал сегодня по Лебедяни
Происшествия
В Липецкой области дневная температура пересечет рубеж в 20 градусов
Погода в Липецке
Двое несовершеннолетних пострадали в столкновении «ВАЗов»
Происшествия
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Происшествия
Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева
Общество
Зачем же делать то специально, что можно сделать невзначай?
Неделя 48
На мемориале площади Героев установлены заезды для уборочной техники
Общество
Итоги недели: цены
Общество
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Происшествия
Читать все
Бегавшую в Липецке голышом по улице женщину госпитализировали
Происшествия
Голый мужчина бегал сегодня по Лебедяни
Происшествия
Фекальные стоки разливаются по улице Ковалева
Общество
На мемориале площади Героев установлены заезды для уборочной техники
Общество
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Происшествия
Двое несовершеннолетних пострадали в столкновении «ВАЗов»
Происшествия
Жителю Тербунов исполнилось 100 лет
Общество
Зачем же делать то специально, что можно сделать невзначай?
Неделя 48
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Происшествия
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Общество
Читать все
Общество
243
сегодня, 11:35
2

Жителю Тербунов исполнилось 100 лет

Он принимал участие в разминировании родного района в 1943 году, 6 лет служил в Германии.

Сегодня жителю Тербунского района Алексею Калмыкову исполнилось 100 лет, сообщили в паблике местной газеты «Маяк».

У юбиляра 2 детей, 4 внуков, 2 правнучки и 3 правнука. До выхода на пенсию он работал шофером в колхозе.

Алексей Павлович родился 31 марта 1924 года в деревне Дубровка Тербунского района в многодетной семье. Трое его братьев прошли Великую Отечественную войну, причём все остались живы, старший получил ранение в ногу. Будучи младшим в семье, Калмыков в 1943 году принимал участие в разминировании Тербунского района. А в 1944 году призвали и его. Зачислив в стрелковый полк, который размещался на Тамбовщине. Там сегодняшний юбиляр постигал профессию снайпера.

В 1945 году, когда победа была уже близка, полк перебросили в Германию. Алексей Павлович прослужил там 6 лет, работал — в автошколе инструктором по вождению. Демобилизовался в 1951 году, вернулся на родину.

Фото vk.com/mayak_48

Юбилей
Столетие
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
мама дорогая
сегодня, 11:47
Какая хорошая новость! Живи, Алексей Павлович, долго, на радость внукам и правнукам !!! Здоровья , мира , добра - юбиляру !!!
Ответить
Андрей
сегодня, 11:46
Интересно такая долгая жизнь это награда или испытание!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
Более, чем на двух десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru