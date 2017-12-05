Происшествия

54 минуты назад

Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья

4 986
#продажа #объявление #мошенничество
2
Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья

Женщина стала жертвой мошенницы.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местной жительницы в мошенничестве. Женщине вменяли обман с причинением значительного вреда потерпевшему.

Как указано в материалах суда, жительница Чаплыгинского района решила через сайт объявлений продать свое свадебное платье. Праздничный наряд продавец оценила в 10 000 рублей. Вскоре ей поступил звонок от потенциальной покупательницы. Последняя убедила автора объявления в намерении купить свадебное платье и попросила продавца сообщить данные банковской карты для перевода задатка. Вместе с номером счета неосмотрительная продавец сообщила и код доступа к карте. В итоге, звонившая женщина похитила со счета автора объявления 99 000 рублей. Она их обналичила и пустила на свои нужды.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и наказал ее 450 часами обязательных работ.
4 986
#продажа #объявление #мошенничество
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юлия

2 минуты назад
высокооплачиваемая работа!, +100000!!!)))))))
ответить

адвокат

21 минуту назад
а почему бы не посадить ВОРОВКУ
ответить

Отпетушитель

21 минуту назад
Ваш вердикт?
ответить

высокооплачиваемая работа!

31 минуту назад
за два месяца обязательных работ зарплата 99000 рублей. 49500 в месяц!!!!!!!!! НЕ ХИЛО!!! ей, кто нибудь! сообщите мне номер карты и код доступа!
ответить

Еще в рубрике

Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей
#грабеж #приговор
3
Пенсионерка подралась с мужчиной из-за 1 900 рублей

сегодня, 13:06

Происшествия
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на пешехода
#авария #ДТП
8
Автоинспекторы просят откликнутся свидетелей наезда на пешехода

сегодня, 10:52

Происшествия
Липчанка объяснила свое преступление наличием детей
#попытка кражи #суд #приговор
16
Липчанка объяснила свое преступление наличием детей

сегодня, 09:20

Происшествия
В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»
#авария #ДТП
20
В Липецке 68-летняя женщина погибла под колесами «Лады-Калины»

сегодня, 08:28

Происшествия
В столкновении грузовика и поезда в Липецкой области погиб водитель ГАЗа
#дтп #поезд
5
В столкновении грузовика и поезда в Липецкой области погиб водитель ГАЗа

вчера, 17:08

Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом
#дтп #поезд #переезд
4
В Липецкой области грузовик столкнулся с поездом

вчера, 17:03

Происшествия