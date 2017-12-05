Липчанка лишилась 99 000 рублей из-за продажи свадебного платья

Женщина стала жертвой мошенницы.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению местной жительницы в мошенничестве. Женщине вменяли обман с причинением значительного вреда потерпевшему.



Как указано в материалах суда, жительница Чаплыгинского района решила через сайт объявлений продать свое свадебное платье. Праздничный наряд продавец оценила в 10 000 рублей. Вскоре ей поступил звонок от потенциальной покупательницы. Последняя убедила автора объявления в намерении купить свадебное платье и попросила продавца сообщить данные банковской карты для перевода задатка. Вместе с номером счета неосмотрительная продавец сообщила и код доступа к карте. В итоге, звонившая женщина похитила со счета автора объявления 99 000 рублей. Она их обналичила и пустила на свои нужды.



Суд признал женщину виновной в мошенничестве и наказал ее 450 часами обязательных работ.