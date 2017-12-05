В Липецке сосулька чуть не убила мужчину

Наледь все же нашла свою цель.

Рано утром на улице Московская в Липецке с крыши пятиэтажного дома №19 упала сосулька. Довольно заурядное «происшествие», казалось бы, если не его обстоятельства. Подробности схода коммунального сталактита рассказал липчанин Алексей.



- Вышел с утра на работу, прошёл метров 10 и сзади услышал грохот, обернулся - возле подъезда лежит фонарь разбитый и глыбы льда валяются, видимо, упало с крыши и снесло фонарь подъезда. Хорошо - успел отойти, - отмечает Алексей. - В подъезде много маленьких детей, в том числе и у меня, хорошо, что упала рано утром, и никого не было, кроме меня.



Жертвой сосульки, которая появилась с началом оттепели и понемногу крошилась, на этот раз, к счастью, оказался не человек, а общее имущество дома - уничтожен фонарь. Собеседнику GOROD48 неизвестно, обращались ли его соседи по поводу наледи на крыше, но Алексей как житель последнего этажа не заметил никаких коммунальных работ на кровле.



Напомним, что в Липецке работает «горячая линия» по борьбе с сосульками. Если ваша управляющая компания оставляет без внимания сигналы о наледи, то можно обратиться по телефону 22–95–58.