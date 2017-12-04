Общество

сегодня, 14:23

У не получивших в срок жилье дольщиков «ЛИСКа» появилась надежда

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#дольщики #"ЛИСК"
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У не получивших в срок жилье дольщиков «ЛИСКа» появилась надежда

Директор фирмы-застройщика расписал GOROD48 перспективы завершения строительства трех домов в Липецке.

В редакцию GOROD48 обратилась Галина Кузнецова. Женщина сообщила, что является участницей долевого строительства с непонятной ей перспективой получения квартиры в доме на улице Ударников, 24, который возводит ООО «ЛИСК»:

- Я заключила договор на долевое участие в мае 2015 года. За двухкомнатную квартиру я заплатила 1,9 миллиона рублей, которые выручила за продажу однокомнатной квартиры, в которой нам с мужем после рождения сына стало тесно. Заселение ожидалось, согласно договору, в декабре 2016 года. Мы мечтали, что сын осенью следующего года пойдет в первый класс школы, которая от нас будет через дорогу. Но уже декабрь 2017-го, а дом еще не заведен под крышу, а остеклен только до восьмого этажа.

Семья Кузнецовых продолжает жить на съемной квартире, выплачивая ее владельцу по 8 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные расходы. А ведь эти деньги можно было сэкономить, отдать на погашение банковского кредита (часть средств для покупки квартиры в «ЛИСКе» Кузнецовы взяли как ипотечный кредит).

- Не знаем, когда ждать достройки дома и заселения. А недавно мы узнали, что в арбитражном суде налоговики инициировали иск о банкротстве нашего застройщика. Неужели я и другие купившие жилье у «ЛИСКа» станем обманутыми дольщиками? - задается вопросом 32-летняя Галина Кузнецова.

GOROD48 обратился за комментариями к депутату Липецкого горсовета, и. о. директора ООО «Липецкая инвестиционно-строительная компания» Олегу Бойцову.

Олег Бойцов не ушел от жесткого разговора.

Директор строительной компании сообщил, что его фирма строит три дома - на улице Ударников (район Сырского рудника), на улице Богдана Хмельницкого, на улице Белянского (микрорайон «Университетский»). Все они стали проблемными по ряду субъективных причин. Одной из них является то, что руководство «ЛИСК» своевременно не отреагировало на возникшую ситуацию на строительном рынке. Но сегодня, как говорит Олег Бойцов, у него есть понимание решений по сложившейся проблеме.

- Я заверяю всех дольщиков «ЛИСКа», что они получат ключи от квартир, правда, со сдвигом по срокам, - говорит Олег Бойцов.

Чтобы уверить дольщиков в серьезности своих намерений, Олег Бойцов уже дважды встречался с ними в ноябре - на митинге обманутых дольщиков и при посредничестве одной из политических партий.

- Свои слова мы подкрепляем делом: в ноябре, разобравшись с активами и пассивами, «ЛИСК» активно начал работу на двух объектах, - говорит Олег Бойцов.

По словам директора, уже к концу этого года готовый на 75% 170-квартирный дом на улице Ударников будет заведен под кровлю и полностью остеклен. После этого в нем продолжатся отделочные работы, которые остановились на 8-м этаже. По весне, при установлении плюсовых температур, будут закончены работы по оштукатуриванию утепленного фасада. Так что Галина Кузнецова сможет въехать в свою квартиру уже к лету 2018 года.

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Также в следующем году Олег Бойцов обещает сдать в эксплуатацию дом в микрорайоне «Университетский», где в декабре этого года строители планируют закончить возведение технического этажа.

- Для достройки домов на улицах Ударников и Белянского в следующем году есть весь запас строительных материалов и необходимые средства. Так что самым проблемным нашим объектом остается 190-квартирный дом на улице Богдана Хмельницкого, где мы пока только заканчиваем возведение фундамента. Этот дом мы должны были сдать в декабре этого года, но по факту построим к декабрю 2019-го. Мне очень жаль, что так произошло. Но я уверяю, что все свои обязательства перед дольщиками мы исполним, - говорит Олег Бойцов.

По словам Олега Бойцова, городская и областная власти в курсе всего, что происходит на строительных площадках «ЛИСКа». Кураторам жилищного строительства известны все источники финансирования объектов: это средства дольщиков и средства инвесторов. Также уже на этой неделе «ЛИСК» погасит имеющуюся задолженность перед УФНС.
5 974
#дольщики #"ЛИСК"
1

Комментарии (5)

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Дду

1 минуту назад
Ну я лично с вами обсолютно не согласна!ЛИСК делает отличную отделку квартирную,если они затянули срок сдачи это не значит что они из гавна будут лепить конфетку.
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Разобравшись с активами и пассивами

2 минуты назад
Вот где собака зарыта.
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МОЁ МНЕНИЕ

3 минуты назад
Даже если и достроят, то какого качества жильё будет.Будут доделывать лишь бы как.Я бы жить там не захотела.
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Сказочники

29 минут назад
Влезть в такую афёру: продать жильё, вложиться в долёвку и жить на съёмной квартире это надо быть полным дoлбоящером. Чтобы защитить ребёнка от подобных дoлбоящеров, существуют органы опеки, которые не позволят продать квартиру, где прописан несовершеннолетний. Так что не понял к чему эта сказка про сына, который скоро пойдёт в школу и про то, что семья продолжает жить на съёмной
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Mikl

55 минут назад
Главное вселить не людей, а "надежду". "Надежда" умирает последней. "Вера" и "любовь" умерли еще раньше. Пусть директор ЛИСК хоть не квартиры вернет дольщикам, а хотя бы по деревянному гробу купил бы обманутым дольщикам, хоть что то будет "свое" на том свете.
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