Общество

27 минут назад

Директоров липецких школ собрали на совещание

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#госпитализация школьников
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Директоров липецких школ собрали на совещание

В Липецке решают, как бороться с вредоносным мобильным приложением и симуляциями со стороны школьников.

Вице-мэр Евгений Павлов в данные минуты проводит закрытое совещание с директорами липецких школ. 

С руководителями образовательных учреждений обсуждают, как бороться с вредоносным мобильным приложением с раздражающим звуком и симуляциями со стороны детей.

Все семь учеников 8 "Г" школы 49, которые накануне заявили о недомогании от ультразвука, сегодня вышли на занятия.
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#госпитализация школьников
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Комментарии (2)

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Сергей 13

36 секунд назад
Запретить смартфоны в школе,разрешить кнопочные дешевые,онижедети ваще попутались,наступайте им на пасть."Детей нужно баловать,только тогда из них вырастают настоящие разбойники".
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Уласевич

3 минуты назад
да че это за приложение то, скажите? опробую на своих дебилах
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