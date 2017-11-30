Директоров липецких школ собрали на совещание

В Липецке решают, как бороться с вредоносным мобильным приложением и симуляциями со стороны школьников.

Вице-мэр Евгений Павлов в данные минуты проводит закрытое совещание с директорами липецких школ.



С руководителями образовательных учреждений обсуждают, как бороться с вредоносным мобильным приложением с раздражающим звуком и симуляциями со стороны детей.



Все семь учеников 8 "Г" школы 49, которые накануне заявили о недомогании от ультразвука, сегодня вышли на занятия.