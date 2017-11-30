Общество
27 минут назад
Директоров липецких школ собрали на совещание
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В Липецке решают, как бороться с вредоносным мобильным приложением и симуляциями со стороны школьников.
Вице-мэр Евгений Павлов в данные минуты проводит закрытое совещание с директорами липецких школ.
С руководителями образовательных учреждений обсуждают, как бороться с вредоносным мобильным приложением с раздражающим звуком и симуляциями со стороны детей.
Все семь учеников 8 "Г" школы 49, которые накануне заявили о недомогании от ультразвука, сегодня вышли на занятия.
С руководителями образовательных учреждений обсуждают, как бороться с вредоносным мобильным приложением с раздражающим звуком и симуляциями со стороны детей.
Все семь учеников 8 "Г" школы 49, которые накануне заявили о недомогании от ультразвука, сегодня вышли на занятия.
1 641
Сергей 13
Уласевич