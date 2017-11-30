Общество
сегодня, 10:06
Липчане обсудят запрет мобильников в школах
Инициативу на обсуждение вынесли чиновники.
Администрация Тербунского района решила узнать мнение активистов сервиса гражданских инициатива «Портал неравнодушных» по поводу того, стоит ли пускать в школы учеников с мобильными телефонами. Напомним, накануне в Липецке произошла вторая госпитализация школьников с жалобами на головокружение и тошноту. Ранее аналогичное недомогание у учеников школы №35 расценили как возможное действие звуков из мобильного приложения, а случившееся вчера в школе №49 считают симуляцией.
В своем обращении к опросу администрация Тербунского района, впрочем, даже в половину тона не намекает о ЧП в липецких школах. Там говорится о том, что у школьников не привита культура потребления и мобильным телефоном могут воспользоваться и на уроке, и на перемене, когда надо отдохнуть и подготовиться к следующему уроку.
- С целью определения общественного мнения к данному вопросу просим высказать ваше отношение к наличию мобильного телефона у ребенка во время учебных занятий, - спрашивают чиновники.
Варианты ответа: «Да, необходим» и «Нет, только мешает». Сбор мнений будет идти до 25 мая.
В своем обращении к опросу администрация Тербунского района, впрочем, даже в половину тона не намекает о ЧП в липецких школах. Там говорится о том, что у школьников не привита культура потребления и мобильным телефоном могут воспользоваться и на уроке, и на перемене, когда надо отдохнуть и подготовиться к следующему уроку.
- С целью определения общественного мнения к данному вопросу просим высказать ваше отношение к наличию мобильного телефона у ребенка во время учебных занятий, - спрашивают чиновники.
Варианты ответа: «Да, необходим» и «Нет, только мешает». Сбор мнений будет идти до 25 мая.
Мимоходом
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Как же так...