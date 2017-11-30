Общество

сегодня, 10:06

Липчане обсудят запрет мобильников в школах

11 701
#мобильный телефон #госпитализация детей #опрос
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Липчане обсудят запрет мобильников в школах

Инициативу на обсуждение вынесли чиновники.

Администрация Тербунского района решила узнать мнение активистов сервиса гражданских инициатива «Портал неравнодушных» по поводу того, стоит ли пускать в школы учеников с мобильными телефонами. Напомним, накануне в Липецке произошла вторая госпитализация школьников с жалобами на головокружение и тошноту. Ранее аналогичное недомогание у учеников школы №35 расценили как возможное действие звуков из мобильного приложения, а случившееся вчера в школе №49 считают симуляцией.

В своем обращении к опросу администрация Тербунского района, впрочем, даже в половину тона не намекает о ЧП в липецких школах. Там говорится о том, что у школьников не привита культура потребления и мобильным телефоном могут воспользоваться и на уроке, и на перемене, когда надо отдохнуть и подготовиться к следующему уроку.

- С целью определения общественного мнения к данному вопросу просим высказать ваше отношение к наличию мобильного телефона у ребенка во время учебных занятий, - спрашивают чиновники.

Варианты ответа: «Да, необходим» и «Нет, только мешает». Сбор мнений будет идти до 25 мая.
11 701
#мобильный телефон #госпитализация детей #опрос
1

Комментарии (11)

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Как гость
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Мимоходом

3 минуты назад
Алексей , и почему не повлиял на запустившего приложение? Если конечно придерживаться версии приложения. Странно.
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Мимоходом

6 минут назад
Всё как всегда - запретить, отобрать... По другому умишка не хватает решить проблему.
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Логика

14 минут назад
телефон должен быть, но родителям нужно объяснить ребенку, что телефон для дела - позвонить родителям, одноклассникам в случае болезни, вдруг какое чп - чтобы мог позвонить и в скорую, и в мчс и полицию ( и при этом объяснить внятно что случилось) с этим прекрасно справляются телефоны за 1500 руб...а не эти вот все смартфоны. дети со смартфонов только в вк сидят и скачивают дебильные приложения типа ультразвука и любит-не любит
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лИПЕЦК

17 минут назад
а причем здесь администрация Тербунского района, у нас своих тербунаторов хватает, пусть в своем колхозе рыбу ловят.
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гость

30 минут назад
Даааа.....И как раньше школота без телефонов выживала?
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мнение

42 минуты назад
телефон безусловно школьнику нужен, но пользоваться им на территории школы без острой нужды надо запрещать
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123

49 минут назад
Выдать учителям огнестрельное оружие, хотя можно и ножи, воспользовался мобильником и сразу казнь на месте, без выяснение обстоятельств и причин, наказание должно быть неотвратимым!
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1111

53 минуты назад
Все верно, в школе моб.телефонов у детей быть не должно. За пределы школы вышел - ради бога, пусть делает, что хочет. Но на занятиях телефоны должны быть запрещены.
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Родитель

57 минут назад
Пусть обеспечат ГЛОБАЛЬНУЮ безопасность ребенка на всех этапах подъезд-дорога-школа-дом-подъезд-квартира , тогда и поговорим. Телефону у ребенку быть! Если кто будет возникать - вопрос будет передан в Прокуратуру , на предмет свободы Конституционных прав. Единственное, на что можно согласиться - это кнопочный телефон. Но телефон, повторюсь, должен быть у ребенка
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Как же так...

сегодня, 10:21
Можно и запретить, но должен быть доступ к стационарному телефону для связи с родителями. А такие траты понравятся администрации школ? Уверены, что нет.
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