«Парк миниатюр» освободит часть «Быханова сада»

Посетителям будут доступны занятые сейчас дорожки.

Управление внутренней политики администрации Липецка ответило на инициативу Екатерины Григоровой по поводу «Парка миниатюр» в «Быхановом саду». Ранее пользователь сервиса гражданских предложений «Портал неравнодушных» возмутилась появлением коммерческого предприятия в общественной зоне. Ее позицию поддержали почти 600 интернет-активистов.



- «Парк миниатюр достопримечательностей Липецкой области» функционирует на территории МАУК «Парк «Быханов сад» с 15 июля, объект занимает площадь 1,295 Га, что составляет менее 1/10 общей территории парка. Организация осуществляет свою деятельность на основании договора возмездного оказания услуг. При обустройстве парка миниатюр произведена уборка листвы и санитарная обрезка деревьев и кустарников (вырубка деревьев не осуществлялась), размещены объекты, имеющие безфундаментную основу, не являющиеся капитальными строениями. Реализация вышеуказанных мероприятий не нарушила целостность ландшафта и почвенного покрова природного объекта. Подъезд автотранспорта осуществлялся по асфальтобетонному покрытию, что также исключает повреждение почвенного покрова. По состоянию на 15 ноября 2017 года парк миниатюр посетило около 7 000 человек. Данная цифра также включает в себя бесплатные посещения детьми до 5 лет, инвалидами и сопровождающими их лицами, людьми преклонного возраста, детьми из неблагополучных семей. На 2 квартал 2018 года запланировано уменьшение занимаемой территории с левой и правой сторон от здания танцплощадки - данные меры позволят освободить доступ посетителей парка к части пешеходных дорожек, - указано в ответе чиновников.



Напомним, что открытие «Парка миниатюр» вызвало волну возмущения у неравнодушных липчан. Сначала активисты сетовали на стоимость билетов, позже — на расположение коммерческого проекта в зоне особо охраняемой природной территории местного значения. В итоге, стоимость просмотра экспозиции была снижена, а в будущем — будет урезана территория.