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55 минут назад

В липецком авиацентре установили бюст Героя Советского Союза - француза по национальности

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#бюст #авиацентр
В липецком авиацентре установили бюст Героя Советского Союза - француза по национальности

Альбер Марсель воевал в составе полка "Нормандия - Неман"

Сегодня утром в липецком авиацентре торжественно открыли бюст французскому летчику Альберу Марселю.

Альбер Марсель  воевал на стороне  Советского Союза  в Великой отечественной войне в составе полка "Нормандия - Неман".

Первый немецкий самолёт в небе СССР сбил 16 июня 1943 года.

В 1943 году награждён орденом Отечественной войны 2-й степени за 47 успешных боевых вылетов и 2 лично сбитых самолета противника и 3 самолета в группе. К октябрю 1944 года на счету Марселя Альбера 23 сбитых вражеских самолёта.


Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1944 года за мужество, героизм и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами, гражданину Французской Республики старшему лейтенанту Марселю Альберу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжил службу в ВВС Франции, в 1948 году ушёл в отставку, женился на американке и уехал в Америку, где довольно успешно управлял сетью ресторанов. Проживал в штате Флорида (США). Последние годы жил в доме престарелых в городе Харлинген (штат Техас). Скончался 23 августа 2010 года, на 93-м году жизни.


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#бюст #авиацентр

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