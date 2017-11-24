Общество

52 минуты назад

Жизни госпитализированных школьников ничего не угрожает

8 1343
#госпитализация детей
3
Жизни госпитализированных школьников ничего не угрожает

Диагнозы будут поставлены после обследований.

Госпитализированные из школы №35 Липецка дети продолжают проходить обследования в областной детской больнице. Об этом GOROD48 сообщила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Масленина.

- Детей домой никто не отпускал. Мы продолжаем проводить необходимые обследования. Жизни детей ничего не угрожает, - уточнила Людмила Масленина. - Точные диагнозы будут поставлены после всех обследований. Кроме того, будет проверено воздействие случившегося на организм каждого ребенка, имевшего тот или иное хроническое заболевание.

В больнице также рассказали, что дети поступали к врачам с разной симптоматикой — от головокружения до панических атак. Ранее в практике больнице не было аналогичных случаев настолько массовой госпитализации. Сейчас все дети в сознании, тяжелые случаев не было.

Напомним, утром 24 ноября звонок о недомогании у детей поступил из школы №35 в селе Ссёлки. В детскую областную больницу госпитализировали 28 школьников из 5,7 и 8 классов. Пока основная версия произошедшего — воздействие звукового раздражителя. Известно, что один из учеников включил звук через мобильное приложение, установленное на телефон. Прокуратура, полиция и Следственный комитет инициированы проверки. Свои замеры и исследования проводят санитарные врачи.
8 1343
#госпитализация детей
3

Комментарии (8)

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2 минуты назад
Зарин? Токийское метро вспомните
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версия

6 минут назад
скорее всего какое то отравляющее вещество в классе было. Может ртуть или аммиак?
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03

14 минут назад
Отравили детей едерасты поганые,все разворовали ,а детей кормят отравой
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цирк

20 минут назад
когда выборы в области фальсифицировали, то тоже как бы ничего не случилось, а сейчас мы все видим, что это не так-бездари нелегитимные
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71717

25 минут назад
и да скажите что за приложение, если это в нем беда, то я буду тараканов им лечить и залечивать и иногда соседей, про соседей шутка
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71717

28 минут назад
Одно только любопытно, что это произошло одновременно у многих детей, следовательно если эти дети что то ели, пили или как либо иначе употребляли, то собственно они это должны были делать совместно. Грубо говоря пить одну жидкость, есть что то одно или это какое то серьезное инфекционное заболевание и то, даже если это инфекционное заболевание, то не может одновременно моментально оно выкосить столько человек. Должно пройти какое то время между обращением за помощью у всех пострадавших. Тем не менее речь идет о чем то странном и неуловимом. Поработайте с самими детьми, составьте подробный план за сутки, за 3 суток, за 7 суток кто чем занимался. Вдруг были какие то мероприятия или в школе на уроках что то проходили, делали какие то опыты. Все очень странно и опасно.
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71717

32 минуты назад
дети ели гороховый суп, гороховый суп очень вкусный и теперь пошло пучение.
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Дуня с трудоднями

35 минут назад
100% ничего не обнаружат, спишут на то, что все дети дома чего-нибудь наелись, а симптомы, как раз и начали проявляться через какой-то промежуток времени, т.е в школе.
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