Жизни госпитализированных школьников ничего не угрожает

Диагнозы будут поставлены после обследований.

Госпитализированные из школы №35 Липецка дети продолжают проходить обследования в областной детской больнице. Об этом GOROD48 сообщила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Масленина.



- Детей домой никто не отпускал. Мы продолжаем проводить необходимые обследования. Жизни детей ничего не угрожает, - уточнила Людмила Масленина. - Точные диагнозы будут поставлены после всех обследований. Кроме того, будет проверено воздействие случившегося на организм каждого ребенка, имевшего тот или иное хроническое заболевание.



В больнице также рассказали, что дети поступали к врачам с разной симптоматикой — от головокружения до панических атак. Ранее в практике больнице не было аналогичных случаев настолько массовой госпитализации. Сейчас все дети в сознании, тяжелые случаев не было.



Напомним, утром 24 ноября звонок о недомогании у детей поступил из школы №35 в селе Ссёлки. В детскую областную больницу госпитализировали 28 школьников из 5,7 и 8 классов. Пока основная версия произошедшего — воздействие звукового раздражителя. Известно, что один из учеников включил звук через мобильное приложение, установленное на телефон. Прокуратура, полиция и Следственный комитет инициированы проверки. Свои замеры и исследования проводят санитарные врачи.