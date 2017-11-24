В школе №35 сделали замеры радиации и взяли пробы воды

Роспотребнадзор: "Пищевого отравления там нет".

Как сообщила GOROD48 заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Семушина, в школе Ссёлок Центром гигиены и эпидемиологии по Липецкой области взяты пробы воздуха, воды, произведены замеры физически факторов - электромагнитного поля, радиации.



- Пищевого отравления та нет, эта версия даже не рассматривается, потому что дети не успели поесть, - отметила Ирина Смушина. - Диагноз детям ещё не поставлен, они находятся на обследовании. Но уже можно говорить о том, что состояние детей удовлетворительное. Результаты замеров будут известны совсем скоро - специалисты уже в пути, а вот первые результаты проб и анализов будут обнародованы не раньше, чем в понедельник.

