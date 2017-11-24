Происшествия

35 минут назад

В школе №35 сделали замеры радиации и взяли пробы воды

14 2309
#госпитализация детей
В школе №35 сделали замеры радиации и взяли пробы воды

Роспотребнадзор: "Пищевого отравления там нет".

Как сообщила GOROD48 заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Семушина, в школе Ссёлок Центром гигиены и эпидемиологии по Липецкой области взяты пробы воздуха, воды, произведены замеры физически факторов - электромагнитного поля, радиации.

- Пищевого отравления та нет, эта версия даже не рассматривается, потому что дети не успели поесть, - отметила Ирина Смушина. - Диагноз детям ещё не поставлен, они находятся на обследовании. Но уже можно говорить о том, что состояние детей удовлетворительное. Результаты замеров будут известны совсем скоро - специалисты уже в пути, а вот первые результаты проб и анализов будут обнародованы не раньше, чем в понедельник. 
14 2309
#госпитализация детей

Комментарии (16)

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горшочек не вари

8 секунд назад
вот как признают что есть пищевое отравление и не будет отгворок . что его якобы не может быть . так поверю что нет отравления
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Татьяна

13 секунд назад
Передоз наверное... С месяц назад писали, что в школах наркоту детям кто-то предлагал под видом конфет.... до сселок добрались теперь.
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56756

3 минуты назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Вот так,

3 минуты назад
Не сделав анализы, стали говорить что нет пищевого отравления. Это и доказывает, что оно есть!
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Мужик

5 минут назад
Некоторые районы области получают чернобыльские.
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20 лет

7 минут назад
хотя да .. в ярлуково и кулешовка чернобльские зоны а между ними не фига
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20 лет

8 минут назад
РАДИАЦИЯ, где мерили ?
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РАДИАЦИЯ

11 минут назад
Лет 20 назад меряли.Зашкаливало по черному.Но все молчат.
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Москвич

18 минут назад
так вот кто все пирожки из ларька скупил
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курс бакса

18 минут назад
чё опять упал я . ?? ! да что такое . то 40 коп потом 60 потом 6 руб потом 12 потом 24 затем 30-38 35 45 теперь 59 да что такое эти русские живут и живут лучшще и лучше . зарплата вон у медиков смотрю 10-15 медсёстры а не врачи врачасм и не нужна магарычи принесут ..
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